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Зрадниця! На Раміну Есхакзай різко накинулись в Мережі через її від'їзд до Австрії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 13:22
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Українська ведуча та блогерка повідомила, що отримала посвідку на проживання в Австрії. На таку новину одразу ж відреагували хейтери
Раміна отримала посвідку на проживання в Австрії
Раміна отримала посвідку на проживання в Австрії / Фото: instagram/raminalalala

Нещодавно Раміну Есхакзай жорстко розкритикували через мову. І от ведучій знову дісталось. Цього разу через її від'їзд до Австрії.

Відомо, що декілька тижнів тому Раміна поїхала за кордон, щоб евакуювати свою маму з Києва. А днями блогерка повідомила, що вона отримала дозвіл на проживання в Австрії.

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Скріншот Instagram

Така звістка обурила користувачів Instagram. Деякі навіть звинуватили Раміну у зраді! Водночас сама ведуча не стала мовчати і вже відреагувала на критику.

Стосовно Австрії. Коли ми перетнули кордон, перше, що в нас запитали, чи будемо ми тут більше або менш ніж два дні. Ми сказали, що більше. І нам відповіли, що якщо ми перебуваємо тут більше цього терміну, необхідно обов'язково зареєструватися, – пояснила Раміна.

Ведуча наголосила, що фоловери абсолютно не праві в тому, що звинувачують її у переїзді до Австрії. Вона зауважила, що не збирається остаточно виїжджати з України.

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Чесно, вас ще не підзаї*ало доколупуватися до мене з будь-якого приводу. Я не знаю, звідки у вас є стільки часу та енергії, тому що потім, коли вас запитають: "Чим ви займалися впродовж війни?", то ви відповісте: "А я зайо*ував Раміну, а я обговорював її, поки інші займалися справами", – звернулась до хейтерів Есхакзай.

Скріншот Instagram

А для тих людей, які вважають Раміну зрадницею, ведуча пояснила, що ж таке посвідка на постійне проживання. Також вона наголосила, що точно обов'язково повернеться на батьківщину.

Скріншот Instagram

В Австрії ВНЖ – це картка тимчасового прихистку. Ця картка надається всім, хто просить тимчасового прихистку. Для українців діє окреме правило: повертатися на батьківщину можна, літати над Європою також можна. Ви боїтеся, що я не повернуся. Не дочекаєтесь, повернуся, – сказала Раміна.

Нагадаємо, раніше на ресторатора Михайла Кацуріна накинулися в Мережі через донати та Дорофєєву.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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