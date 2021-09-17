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Прийомну дочку Потапа сплутали з Успенською: "Не зрозуміла, хто це?" (Фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 09:25
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Продюсер привітав Наташу Горову з днем народження, опублікувавши її фото в своєму Instagram-профілі. Підписники артиста не впізнали дівчину
Потап привітав свою пасербицю з днем народження
Потап привітав свою пасербицю з днем народження / Фото: instagram.com/realpotap

У Потапа, який зізнався, чи спілкуються його колишня і нинішня дружини між собою, є падчерка – 24-річна Наташа Горова. Це старша дочка продюсерки і колишньої дружини Потапа – Ірини Горової.

Олексій Потапенко після розлучення з Іриною залишився в хороших стосунках як з нею, так і зі своєю прийомною донькою. Напередодні він розмістив у себе в профілі соцмережі фото Наташі і написав що любить її та пишається нею.

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Фоловери Потапа засипали пост питаннями про те, хто ця дівчина, а хтось сплутав її з донькою російської співачки Любові Успенської – Тетяною Плаксіною:

  • "Хто це?"
  • "Не зрозуміла, хто це?"
  • "Красуня!"
  • "Я подумала, дочка Успенської... вибачте"

Скріншот: instagram.com/realpotap

Скріншот: instagram.com/realpotap
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Скріншот: instagram.com/realpotap

Ось, до речі, як виглядає дочка Любові Успенської – Тетяна Плаксина:

Любов Успенська з донькою Тетяною Плаксіною
Любов Успенська з донькою Тетяною Плаксіною / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Наташа Горова в своєму Instagram поділилася архівними фото, на яких зображені її батьки – Ірина та Юрій.

Ірина Горова і Юрій Горовий / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

А ось спільне фото "ексів" Потапа і Ірини Горової з їхніми дітьми:

Що відомо про падчерку Потапа

Наташі Горовий – 24 роки. Вона працювала в компанії MOZGI Entertainment піарницею співачки Мішель Андраде. Пізніше дівчина звільнилася, щоб самостійно побудувати кар'єру, без допомоги мами-продюсерки. Зараз Наташа працює в IT-компанії, де також займається піаром.

Про дочок українських знаменитостей дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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