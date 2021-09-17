Прийомну дочку Потапа сплутали з Успенською: "Не зрозуміла, хто це?" (Фото)

У Потапа, який зізнався, чи спілкуються його колишня і нинішня дружини між собою, є падчерка – 24-річна Наташа Горова. Це старша дочка продюсерки і колишньої дружини Потапа – Ірини Горової.
Олексій Потапенко після розлучення з Іриною залишився в хороших стосунках як з нею, так і зі своєю прийомною донькою. Напередодні він розмістив у себе в профілі соцмережі фото Наташі і написав що любить її та пишається нею.
Фоловери Потапа засипали пост питаннями про те, хто ця дівчина, а хтось сплутав її з донькою російської співачки Любові Успенської – Тетяною Плаксіною:
- "Хто це?"
- "Не зрозуміла, хто це?"
- "Красуня!"
- "Я подумала, дочка Успенської... вибачте"
Ось, до речі, як виглядає дочка Любові Успенської – Тетяна Плаксина:
Наташа Горова в своєму Instagram поділилася архівними фото, на яких зображені її батьки – Ірина та Юрій.
А ось спільне фото "ексів" Потапа і Ірини Горової з їхніми дітьми:
Що відомо про падчерку Потапа
Наташі Горовий – 24 роки. Вона працювала в компанії MOZGI Entertainment піарницею співачки Мішель Андраде. Пізніше дівчина звільнилася, щоб самостійно побудувати кар'єру, без допомоги мами-продюсерки. Зараз Наташа працює в IT-компанії, де також займається піаром.
Про дочок українських знаменитостей дивіться в сюжеті:
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