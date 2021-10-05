Приходько, Білик, Остапчук та інші зірки висловилися про створення факультету TikTok в Україні

У вересні в університеті культури, ректором якого є Михайло Поплавський, відкрили перший у світі факультет TikTok. Цяподія не пройшла і повз зірок

Зірки прокоментували створення TikTok факультету в Україні / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/mashukovsky

Новина викликала бурхливу дискусію в Мережі, суперечки та, звичайно ж, сотню мемів. Ми вже навіть придумали, хто б міг викладати на факультеті TikTok в університеті КНУКіМ. У підсумку українці розділилися на два табори та серед представників шоу-бізнесу знайшлися як ті, хто за таку ініціативу, так і ті, хто проти.

Своєю думкою українські знаменитості поділилися в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Співачка Анастасія Приходько з усмішкою поставилася до того, що відбувається.

Якби це відбувалося КІМО або в Шевченко, я б переживала. А так, який університет – такий і факультет. Університет просто дуже веселий – там є все: від перукарів до тік-токерів, – сказала Анастасія Приходько.

Співачка, суддя шоу "Співають всі!" Анастасія Приходько / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Підтримує ідею створення блогер Олег Машуковський, який був визнаний тік-токером року. Свого часу замість університету він обрав блогерську діяльність.

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І те, що Поплавський зробив свій факультет, це заслуговує на повагу. Тому що камон, нарешті таки у людей, які творчі, які займаються соцмережами, є щось, за що вони можуть отримати гарантію, що вони роблять це не дарма. Тобто вони знімають тік-ток не дарма, вони можуть щось за це отримати – освіту або похвалу від університету, – сказав Машуковський.

Олег Машуковський і Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashukovsky

Співачка і колишня випускниця університету ім. Поплавського, Ірина Білик впевнена, що будь-яке навчання – це корисно для підлітків.

Я поважаю все що робить Поплавський Тому що це навчання, навчання для дітей будь-яке – це корисно. Нехай вони вивчають нормальний тік-ток, а не якийсь там дурний з якимись поганими словами та діями, – прокоментувала співачка.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Дружина ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука, Христина Остапчук, вважає, що Михайло Поплавський – великий молодець.

Володимир і Христина Остапчуки / Фото: прес-служба

Співачка Ольга Цибульська не просто підтримала ідею факультету TikTok, але й була шокована, побачивши гнівні пости в соцмережах.

Михайло Михайлович дорослий мужчина, але він постійно тримає руку на пульсі трендів. І його навчальний заклад завжди в числі перших, особливо що стосується шоу-бізнесу. Я просто в шоці була, коли бачила ці хейтерські пости в Фейсбуці з відмітками міністра культури, щоб звернув на це увагу, – зізналася Цибульська.

Оля Цибульська з сином Нестором / Фото: instagram.com/cybulskaya

Співак Сергій Мироненко погодився, що тік-токери – це теж професія, і багато хто з них заробляє на цьому.

Але щоб відкрити факультет TikTok – ну, Михайло Михайлович, не знаю. Вибачте, я у вас вчився на трьох факультетах, але не на TikTok, – сказав артист.

Сергій Мироненко / Фото: instagram.com/mironenko.me

Повний випуск "Зіркового шляху" – дивіться у відео:

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