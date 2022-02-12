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Привіт ворогам? Який посил несе "воронячий" костюм солістки Go_A на Нацвідборі (фото)

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 лютого, 20:58
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Сьогодні, 12 лютого, відбувається Нацвідбір на "Євробачення-2022". Вісім учасників змагаються за право представляти країну на конкурсі. Подія почалася з яскравого виступу Go_A з їхнім хітом SHUM
Солістка Go_A розкрила секрет свого незвичайного вбрання на Нацвідборі
Солістка Go_A розкрила секрет свого незвичайного вбрання на Нацвідборі / Фото: "Сегодня"

Гурт Go_A відкрив Нацвідбір на "Євробачення-2022" , що проходить у Центрі культури та мистецтва НАУ. Увагу глядачів привернуло незвичайне вбрання солістки Катерини Павленко. Найяскравішим елементом сукні є птахи, схожі на ворон.

Журналісти "Сьогодні" перебувають за лаштунками Нацвідбору і вже встигли поспілкуватися з Катериною та розпитати її про вбрання.

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Наряд створив дизайнер Назар Дідик, який робив мені вбрання на шоу "Маска" та "Міс Україна". Він — експериментатор, а я люблю експерименти! Ці птахи – моє особисте "відсилання" деяким людям, – загадково каже Катерина.

На наше запитання про те, чи не є пташки втіленням її ворогів чи конкурентів, артистка відповіла:

Можливо, не хочу говорити, – сказала Павленко.

Катерина Павленко розкрила таємне посилання її вбрання на Нацвідборі
Катерина Павленко розкрила таємне посилання її вбрання на Нацвідборі / Фото: "Сегодня"

Незабаром ми дізнаємося, хто стане переможцем Національного відбору на "Євробачення-2022". Одним із найзворушливіших виступів став номер Barleben. Після його виступу журі встали та аплодували йому стоячи. Як відреагував на це артист – читайте у нашому матеріалі.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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