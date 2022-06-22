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"Раша Гудбай" на всю Європу! Сердючка з музикантами у футболках "Х*Й ВІЙНІ" відірвалася в Амстердамі

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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22 червня, 00:51
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Народна улюблениця вперше за кордоном виконала пісню "Dancing Russia Goodbye". 15 років вона співала її як "Dancing Lasha tumbai". Подробиці зіркового виступу далі в матеріалі
Вєрка Сердючка сказала Раші прощавай
Вєрка Сердючка сказала Раші прощавай / Фото: Колаж: Сьогодні

Вечір понеділка, 21 червня, шанувальники "Євробачення" запам’ятають надовго. В центрі Амстердаму в рамках міжнародного благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether виступили зірки популярного пісенного конкурсу. Щоправда, Руслана Лижичко зламала ногу та не змогла фізично бути присутньою на заході. Співачка записала відеозвернення з закликом дати Україні шанс провести "Євробачення-2023".

В цьому Руслану підтримала і Вєрка Сердючка. Зі сцени народна провідниця висловила бажання, щоб пісенний конкурс таки відбувся наступного року в Україні.

Вєрка Сердючка хоче, щоб "Євробачення-2023" пройшло в Україні. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

Аби розставити всі крапки над "і" Сердючка виконала пісню, в якій росіянам завжди замість Лаша чулося Раша. Хотіли – отримали!

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Сердючка офіційно змінила назву композиції, тож ніякої "Лаши" на концертах більше не буде. Як, вочевидь, і костюмів деяких музикантів. Бенд Вєрки на телемарафон одягнув футболки без цензури. "Х*Й ВІЙНІ" та "F**K THE WAR" у прямому ефірі були зовсім без зірочок! Це вам не "інтелігентна провокація" на Нацвідборі "Євробачення".

Музикант Вєрки Сердючки в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот (редагований): Youtube/segodnyaonline

Свій виступ Вєрка завершила скандуванням легендарної фрази "Геть з України москаль некрасивий. Геть! Геть! Геть!". Вочевидь, цей телемарафон європейці ще не скоро забудуть.

Вєрка Сердючка в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

До речі, перед концертом Андрій Данилко показав свою гримерку. Виявляється, народний улюбленець перевтілювався у Вєрку в… кареті швидкої допомоги.

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Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила у київському метрополітені. Цей концерт став першим для артистки після повномасштабного російського вторгнення до України.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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