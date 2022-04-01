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Регіна Тодоренко пішла із соцмереж, бо втомилася від хейту

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 21:41
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Корінна одеситка Регіна Тодоренко, яка вже багато років живе в Росії, вирішила не говорити про війну. Телеведучу розкритикували не лише шанувальники, а й українські зірки
Регіна Тодоренко втомилась від хейту
Регіна Тодоренко втомилась від хейту / Фото: Скріншот з YouTube

У Мережі Тодоренко дісталося не лише за мовчання про напад Росії, а й за недоречний контент. У той час, поки російська армія обстрілює українські міста Регіна в Instagram робить розбір гардеробу і радить який фільм про війну подивитись . Але тепер цього не буде. Телеведуча вирішила на якийсь час зникнути із соцмереж. А все тому, що вона втомилася від того негативу, з яким зіткнулася.

Тодоренко написала пост і дала кілька порад вагітним підписницям, а потім додала, що найближчим часом не варто чекати від неї активності у соцмережах.

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Дистанціююсь для того, щоб берегти здоров'я чоловічка всередині мене.

Скріншот: Instagram

Розуміючи, що їй знову нагадуватимуть, що в Україні продовжують гинути люди, міста й надалі обстрілюють, Тодоренко закрила коментарі.

До слова, днями Регіна пояснила, чому вона не буде говорити про напад Росії . Все через те, що вони з її чоловіком Владом Топаловим не можуть порозумітися в питаннях війни в Україні.

Ми зрозуміли, що нам важко дійти консенсусу, ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не у всьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови , тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити одне одного як у клятві — у радості, хворобі та бідності, і в кризі, і в усьому іншому,


Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі . Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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