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Вирішив відшльопати Настю? Потап побавився з напівоголеною Каменських відпочинку (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 11:57
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Зіркове українське подружжя з самого ранку здивувало шанувальників провокаційним забавним фото, зробленими під час відпочинку
Каменських показала ранок з Потапом
Каменських показала ранок з Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Популярна співачка Настя Каменських, яка показала відео підготовки до дуету з Успенською, опублікувала спільний кадр з Потапом. Поки зірка позувала в роздільному білому купальнику, демонструючи струнку фігуру, її чоловік, одягнений в футболку і шорти, вирішив позалицятися до неї.

Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті. З огляду на лежаки позаду, знімок був зроблений під час спільного відпочинку парочки цього літа. На фото Каменських прийняла грайливу позу, спершись на барну стійку, а Потап вирішив шльопнути її по сідницях.

Ранкове привітання, – написала Настя Каменських.

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях прихильники підхопили грайливий настрій зіркового подружжя.

  • "Це королівський шльоп"
  • "Супер фото, не вірить, що це все його"
  • "Класна фігура, відпад"
  • "Зачьотне фото"
  • "Пощастило Потапкові"
  • "Настя стала дуже вульгарна"
  • "Вирішив відшльопати Настю?"
  • "Потап шарить як казати доброго ранку"

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Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом MOZGI та Потапом – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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