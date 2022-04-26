Рідні Світлани Тарабарової залишаються в окупованому Херсоні

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, як її батьки та сестра досі живуть в окупованому орками Херсоні та чому не можуть покинути місто

Світлана Тарабарова розповіла, чому її родина залишається у Херсоні / Фото: instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова зараз активно підтримує Україну та, як і багато зірок, допомагає українській армії та народу. А ось витрачати сили на висловлювання на адресу таких, як Регіна Тодоренко, Світлана не поспішає.

Війна розлучила тисячі українців зі своїми сім'ями, і зараз рідні Тарабарової залишаються в окупованому російськими військами Херсоні. Співачка в інтерв'ю "Розмова" зізналася, що залишатися в її рідному місті є небезпечним, але батьки просто не змогли евакуюватися.

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Батько в мене хворіє, тому моя сім'я не змогла виїхати. Сестра не хоче кидати батьків, а батько не може виїхати. Там уже ком'юніті – їх не зламаєш. Насправді це горе, окупація, вони думали, що це все налякає їх, а воно об'єднало. Звісно, мені їх шкода. Сестра постійно чує вибухи. За містом стріляють, але й у місті трапляються дуже страшні речі. Орки викрадають людей прямо із квартир. Якщо ти працюєш на місцеву владу – тобі дуже страшно, – поділилася Тарабарова.

Також, за словами Світлани, зараз у місті дуже напружена ситуація з продуктами та медикаментами, відсутня українське телебачення, і з перебоями працює зв'язок. Проте городяни не кидають одне одного і намагаються ділитися необхідним. Тож сестра співачки знайшла медикаменти для батька.

Навіть у такій складній ситуації сім'я Тарабарової і сама не втрачають почуття гумору.

Я вже почала жартувати! У мене запитують, чому батьки не поїхали, чому ти не допомогла, я говорю: "А хто на мітинги ходитиме?", – пожартувала співачка.

Раніше Світлана Тарабарова зворушила Мережа гімном ЗСУ у виконанні доньки.