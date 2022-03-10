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Руслана закликала підтримати сім'ї загиблих українських рятувальників (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 09:52
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Співачка записала відеозвернення та попросила допомогти сім’ям героїв, які віддали своє життя рятуючи інших
Співачка Руслана записала відеозвернення
Співачка Руслана записала відеозвернення / Фото: Instagram

15-й день війни в Україні. Окупанти продовужють цинічного скидати бомби на наші міста та вбивати людей. Однак українські захисники дають гідну відсіч ворогам. Також допомагають ЗСУ у протистоянні окупантам тероборона, медики, цивільні та рятувальники.

Днями рятувальники з Польщі виступили з ініціативою допомогти фінансово сім'ям українських колег, які загинули під час війни з Росією. До такої ініціативи приєдналась і українська співачка Руслана.

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Артистка записала відеозвернення, у якому зазначила, що рятувальники героїчно рятують зараз людей. Тож вона закликала пожертвувати кошти.

Ми з моєю командою працюємо з рятувальниками ДСНС. Саме вони рятують людей зараз і витягують їх з-під руїн, гасять пожежі і будуть відновлювати інфраструктуру. Рятувальники з усього світу виступили з ініативою допомогти сім’ям українськи колег, які загинули під час війни з російськими загарбниками. Кожен бажаючий має змогу підтримати сім’ю рятувальників з України, які втратили годувальників, – заявила Руслана.

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн вирішив допомагати українським біженцям на вокзалі Берліна. Також Кейт Міддлтон і принц Вільям надають допомогу українцям через волонтерів у Лондоні.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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