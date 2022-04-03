Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Пророцтво Кінга

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Санта Дімопулос розповіла про своє життя в Італії під час війни на батьківщині: "Все як в тумані"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 15:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка разом з дітьми їхала близько трьох діб без відпочинку, щоб опинитись у безпеці
Санта Дімопулос зізналася, куди виїхала вона та її рідні
Санта Дімопулос зізналася, куди виїхала вона та її рідні / Фото: instagram.com/santadimopulos

Слідом за MamaRika Санта Дімопулос також наважилась поділитись тим, як війна змінила її життя та змусила покинути рідну домівку, щоб захистити своїх дітей.

Зірка пригадала, як 24 лютого о 4.20 вони з чоловіком прокинулись у Києві від вибухів. Того ж дня Санта разом з дітьми, а також її мама з сестрою та своїми дітьми вирушили за кордон та зупинились у Будапешті у друзів. Звідти артистка допомогала українцям.

Реклама

Все як в тумані. Я майже не спала, 24/7 була на зв’язку щоб допомагати. Весь час здавалося що це замало, що не можна втрачати ні хвилини. Наразі ми вивезли 25 сімей з гарячих точок, поселили майже 100 людей, передали амуніцію для наших захисників, автівку, ліки, одежу, і ми не зупиняємось, – пояснила Санта.

Наразі Дімопулос з дітьми перебуває в Італії. Там спадкоємці артистки ходять в садочок та школу. Сама Санта почала трохи спати і навіть тренуватися.

Перші два тижні була наче паралізована, важко було ходити, говорити, навіть дихати. Ніколи в житті я стільки не молилася, ніколи стільки не плакала. Пройшла всі стадії: від розпачу, болю, відчаю, розчарування, ненависті, спустошення до зібраності і чіткого розуміння дуже важливого: не треба витрачати час, щоб щось комусь доказувати, енергію і безцінний зараз ресурс на прокльони і суперечки (хоч це і дуже важко), – написала артиска.

Санта порекомендувала віддавати себе добрим справам та ставати опорою для інших. Також вона закликала не дозволяти війні зруйнувати найцінніше – душу.

Реклама

Зазначимо, у Санти Дімопулос є двоє дітей: син Даніель від українського шоумена Андрія Джеджули та донька Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

Раніше ми розповідали про те, як Катерина Реп'яхова намагалась доставити сина у безпечне місце.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти