Саша Бо – про те, як правильно говорити з дітьми про війну та росіян: Ніякі ми не братські народи і крапка

Популярна українська блогерка Саша Пустовіт, відоміша як Саша Бо, розповіла про те, як правильно говорити зі своїми маленькими дітьми про війну, яку розв'язала Росія

Саша Бо розповіла, як правильно говорити з дітьми про війну в Україні / Фото: instagram.com/sashaabo

Наразі Саша Бо замість зі своїми маленькими синами перебуває у Будапешті. За словами Саші, перші два тижні війни вона провела у шоковому стані, але потім вирішила взяти себе в руки заради дітей.

На своїй Instagram-сторінці, на яку підписано майже 2 мільйони людей, Саша розповіла, як правильно говорити зі своїми дітьми про війну.

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Сказати правду. В Україні справжня війна. Поясніть, чому ви переїхали в безпечне місце, однак наголосіть, що це тимчасово. Що улюблений садок не працює, бо інші дітки теж поїхали, і це нормально. Так повинно бути. Що наш ворог – Росія. Дитина має це знати з пелюшок. Ніякі ми не братські народи і крапка, – пише Саша.

Саша Бо говорить з дітьми про війну – як правильно це робити / Фото: instagram.com/sashaabo

Окрім цього, Саша радить розповідати дітям про справжніх супергероїв – не з фільмів Marvel, а про воїнів ЗСУ. Блогерка також радить нагадувати малечі, що війна скоро закінчиться і вони зможуть побачити своїх друзів.

Крім цього, Саша наголошує, що мами не повинні забувати про себе та своє ментальне здоров'я:

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Дитина має бачити сильну маму поруч! Яка захистить її від найгіршого зла у світі! Тому беремо себе в руки, Ма. Українські жінки – найкрутіші у світі жінки. І наше найголовніше завдання зараз – берегти наших дітлахів і не дати статися збоям у їхній психіці.

І поки українські блогери намагаються допомогти батьківщині та своєму народу, російські інфлюєнсери плачуть через блокування Instagram у РФ. Нагадаємо, що ще одна українська блогерка, Софія Стужук заговорила про війну, при цьому не згадавши, що її розв'язала Росія.