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Саша Бо – про те, як правильно говорити з дітьми про війну та росіян: Ніякі ми не братські народи і крапка

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МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 17:05
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Популярна українська блогерка Саша Пустовіт, відоміша як Саша Бо, розповіла про те, як правильно говорити зі своїми маленькими дітьми про війну, яку розв'язала Росія
Саша Бо розповіла, як правильно говорити з дітьми про війну в Україні
Саша Бо розповіла, як правильно говорити з дітьми про війну в Україні / Фото: instagram.com/sashaabo

Наразі Саша Бо замість зі своїми маленькими синами перебуває у Будапешті. За словами Саші, перші два тижні війни вона провела у шоковому стані, але потім вирішила взяти себе в руки заради дітей.

На своїй Instagram-сторінці, на яку підписано майже 2 мільйони людей, Саша розповіла, як правильно говорити зі своїми дітьми про війну.

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Сказати правду. В Україні справжня війна. Поясніть, чому ви переїхали в безпечне місце, однак наголосіть, що це тимчасово. Що улюблений садок не працює, бо інші дітки теж поїхали, і це нормально. Так повинно бути. Що наш ворог – Росія. Дитина має це знати з пелюшок. Ніякі ми не братські народи і крапка, – пише Саша.

Саша Бо говорить з дітьми про війну – як правильно це робити
Саша Бо говорить з дітьми про війну – як правильно це робити / Фото: instagram.com/sashaabo

Окрім цього, Саша радить розповідати дітям про справжніх супергероїв – не з фільмів Marvel, а про воїнів ЗСУ. Блогерка також радить нагадувати малечі, що війна скоро закінчиться і вони зможуть побачити своїх друзів.

Крім цього, Саша наголошує, що мами не повинні забувати про себе та своє ментальне здоров'я:

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Дитина має бачити сильну маму поруч! Яка захистить її від найгіршого зла у світі! Тому беремо себе в руки, Ма. Українські жінки – найкрутіші у світі жінки. І наше найголовніше завдання зараз – берегти наших дітлахів і не дати статися збоям у їхній психіці.

І поки українські блогери намагаються допомогти батьківщині та своєму народу, російські інфлюєнсери плачуть через блокування Instagram у РФ. Нагадаємо, що ще одна українська блогерка, Софія Стужук заговорила про війну, при цьому не згадавши, що її розв'язала Росія.

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