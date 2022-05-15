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Сергій Притула зібрав понад 2,5 млн гривень на допомогу ЗСУ, коментуючи фінал Євробачення

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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15 травня, 07:00
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Сергій Притула зараз активно займається допомогою ЗСУ. Раніше він кілька років поспіль був одним із коментаторів "Євробачення"
Сергій Притула зібрав 2,5 млн грн для ЗСУ, поки коментував "Євробачення"
Сергій Притула зібрав 2,5 млн грн для ЗСУ, поки коментував "Євробачення" / Фото: instagram.com/siriy_ua

14 травня Сергій Притула погодився стати неофіційним Twitter-коментатором пісенного конкурсу "Євробачення-2022" лише за однієї умови – якщо слухачі задонатять 1 мільйон гривень на допомогу українській армії. Здається, план перевиконали!

Це неймовірно! Дякуємо вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це лише мої картки. Без крипт та фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали! Українці, ВИ НЕВЕРОЯТНІ! Одна перемога є, працюємо далі, – написав Притула у Twitter.

Скріншот: Twitter

Зазначимо, що багато українців були шанувальниками того, як Притула коментує "Євробачення" – ведучий завжди жартував у прямому ефірі та не забував про іронію та здоровий сарказм. Сьогодні вони були раді знову почути коментарі Сергія.

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Фінал був яскравим та напруженим! Просто зі сцени конкурсу лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ допомогти Україні, а саме – Маріуполю та "Азовсталі". Пізніше Олег поспілкувався з пресою та знову заговорив про "Азовсталь".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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