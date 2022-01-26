Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми

В Елтона COVID-19

Сталкер Огнєвіч

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Слава Камінська кинула таємничого коханого: "Я зачиняю за собою двері"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 10:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка завжди ділиться з фанами найодкровенішим. Цього разу зірка неабияк заінтригувала їх ​роздумами про розставання
Слава Камінська спантеличила фанатів постом про розставання.
Слава Камінська спантеличила фанатів постом про розставання. / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська часто ділиться своїми думками у Мережі, незважаючи на гостру критику чи ж якісь насмішки. Так, нещодавно вона публічно підтримала Ані Лорак, яка анонсувала в Україні концерти, а це заговорила про стосунки!

В Instagram співачка присвятила комусь допис у якому зазначила, що "любить і відпускає". Водночас артиста так і не пояснила, про кого або про що йдеться.

Реклама

Якби мені вистачило слабкості продовжувати з'ясовувати з тобою стосунки, я написала б багатотомний твір без ілюстрацій, – написала Камінська.

Слава Камінська.
Слава Камінська. / Фото: instagram.com/babaslavka

Можна було припустити, що зірка звертається до ексколеги з гурту НЕАНГЕЛИ Вікторії Сміюхи. Відомо, що останнім часом співачки мали конфлікт, який почався із...торта.

Однак, скоріше за все, цей текст написаний для якось чоловіка. Адже далі Слава заговорила про розставання, яке стається у парі.

Реклама

Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали. Рішення піти – це мільйони (кому я брешу, мільярди) думок і сумнівів. Я зачиняю за собою двері тільки коли мені більше нічого сказати в замкову щілину, – поділилася Камінська.

Наостанок зірка зазначила: "Я люблю тебе й відпускаю. І бажаю собі гарного нового шляху".

Деякі фоловери чомусь почали згадувати ексчоловіка співачки, пластичного хірурга Едгара Камінського. Втім, наврядчи таке послання було присвячене йому, адже Слава розлучилася з Едгаром у 2019 році і з того часу їх нічого більше не зв'язує, окрім сина Леонарда та доньки Лаури.

Слава Камінська з колишнім чоловіком та дітьми
Слава Камінська з колишнім чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/babaslavka

Реклама

Інші ж прихильники почали розпитувати у зірки, що сталось. Деякі почали вимагати пояснень:

  • Чекаю на пояснювальну бригаду в Telegram.
  • Думала, це нова пісня.
  • Ну, інтригантка.
  • Так це про Віку.
  • Едгар(Доббі вільний).
Скріншот Instagram/babaslavka

Для кого Слава могла присвятити текст?

Нещодавно у Мережі поширились чутки, мов у співачки був роман з народним депутатом України сьомого скликання та екс-заступником голови правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Кацубою. Їх неодноразово бачили разом на світських заходах.

Скріншот Instagram/katsubas

Проте в одному інтерв'ю зірка пояснила, що із Сергієм її пов'язують виключно дружні стосунки, перевірені роками.

Нагадаємо, восени Слава Камінська показала себе у шкільні роки ще до пластки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти