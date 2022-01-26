Слава Камінська кинула таємничого коханого: "Я зачиняю за собою двері"

Українська співачка завжди ділиться з фанами найодкровенішим. Цього разу зірка неабияк заінтригувала їх ​роздумами про розставання

Слава Камінська спантеличила фанатів постом про розставання. / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська часто ділиться своїми думками у Мережі, незважаючи на гостру критику чи ж якісь насмішки. Так, нещодавно вона публічно підтримала Ані Лорак, яка анонсувала в Україні концерти, а це заговорила про стосунки!

В Instagram співачка присвятила комусь допис у якому зазначила, що "любить і відпускає". Водночас артиста так і не пояснила, про кого або про що йдеться.

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Якби мені вистачило слабкості продовжувати з'ясовувати з тобою стосунки, я написала б багатотомний твір без ілюстрацій, – написала Камінська.

Слава Камінська. / Фото: instagram.com/babaslavka

Можна було припустити, що зірка звертається до ексколеги з гурту НЕАНГЕЛИ Вікторії Сміюхи. Відомо, що останнім часом співачки мали конфлікт, який почався із...торта.

Однак, скоріше за все, цей текст написаний для якось чоловіка. Адже далі Слава заговорила про розставання, яке стається у парі.

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Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали. Рішення піти – це мільйони (кому я брешу, мільярди) думок і сумнівів. Я зачиняю за собою двері тільки коли мені більше нічого сказати в замкову щілину, – поділилася Камінська.

Наостанок зірка зазначила: "Я люблю тебе й відпускаю. І бажаю собі гарного нового шляху".

Деякі фоловери чомусь почали згадувати ексчоловіка співачки, пластичного хірурга Едгара Камінського. Втім, наврядчи таке послання було присвячене йому, адже Слава розлучилася з Едгаром у 2019 році і з того часу їх нічого більше не зв'язує, окрім сина Леонарда та доньки Лаури.

Слава Камінська з колишнім чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/babaslavka

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Інші ж прихильники почали розпитувати у зірки, що сталось. Деякі почали вимагати пояснень:

Чекаю на пояснювальну бригаду в Telegram.

Думала, це нова пісня.

Ну, інтригантка.

Так це про Віку.

Едгар(Доббі вільний).

Скріншот Instagram/babaslavka

Для кого Слава могла присвятити текст?

Нещодавно у Мережі поширились чутки, мов у співачки був роман з народним депутатом України сьомого скликання та екс-заступником голови правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Кацубою. Їх неодноразово бачили разом на світських заходах.

Скріншот Instagram/katsubas

Проте в одному інтерв'ю зірка пояснила, що із Сергієм її пов'язують виключно дружні стосунки, перевірені роками.

Нагадаємо, восени Слава Камінська показала себе у шкільні роки ще до пластки.