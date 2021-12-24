Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Зашквар Netflix

Ігри талантів

Топ-серіал

Помста Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Син Макаревича
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Знову хоче засудити: Репяхова повторно подала позов на колишню дружину Віктора Павліка

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 16:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дружина українського артиста все одно має намір довести свою правоту в суді. Їй відмовили у складанні позову, але вона подала його знову
Катя Репяхова знову звернулася до суду щодо конфлікту з екс-дружиною Павлика
Катя Репяхова знову звернулася до суду щодо конфлікту з екс-дружиною Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

На початку грудня дружина Віктора Павлика, який готовий працювати з психологом, щоб зберегти сім'ю, Катерина Репяхова звернулася до правоохоронних органів стосовно конфлікту з екс-дружиною виконавця Ларисою Созаєвою.

Дівчина підготувала всі необхідні документи і пішла з ними до суду, але виявилося, що папери були складені невірно – був відсутній переклад прямої промови Лариси, в якій звучали образи, які зачепили Репяхову, про "нахабну тварюку" і "нешановну". Тому майже через місяць, позов все ж таки не прийняли, про це вона заявила на своїй сторінці в соціальній мережі.

Реклама

Як пам'ятаєте, мені повернули мій позов через те, що пряма мова не була перекладена. Тепер це зроблено, все серйозно, нотаріально завірено та вирушає до суду заново, – сказала дружина Павліка.

Скріншот: Instagram

Тоді відмова дуже засмутила Катю, але вона відразу ж зайнялася виправленням помилок і подала оновлений позов.

Їдемо із чоловіком до суду, – повідомила Репяхова підписникам у сторіз.

Скріншот: Instagram

Чи схвалили документи у правоохоронних органах цього разу наразі невідомо.

Скоро Віктор Павлік та багато інших відомих артистів відвідають Різдвяний фестиваль у Яремче.

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти