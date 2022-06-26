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Софію Стужук кинув бойфренд-латиш, до якого вона втекла від війни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 10:16
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Українська блогерка-мільйонниця за Батьківщину так не переживає, як за розрив з хлопцем. Про розбите серце скандальної Стужук – у матеріалі
Софія Стужук розповіла про зміни в особистому житті
Софія Стужук розповіла про зміни в особистому житті / Фото: Скріншот із відео

Хоч і Софія Стужук завжди ділиться з багатомільйонною аудиторією всіма подробицями свого життя, проте коханого вона намагались не показувати публіці, аби не наврочили:) Та щось пішло не так. Після восьми місяців стосунків хлопець, якого звуть Антон, кинув Софію. Вона в істериці. Причини розставання – невідомі.

Якщо ви забули, на початку повномасштабної війни Стужук з трьома дітьми поїхала до свого бойфренда у Латвію. Блогерка дуже обачно говорила про напад Росії, зате вона з радістю обговорювала своє життя у іншій країні поруч з коханим.

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Софія з Антоном
Софія з Антоном / Фото: Скріншот із відео

Проте, не довго музика грала. Днями Софія Стужук пожалілася прихильникам, що бойфренд її кинув. Тепер серце блогерки розбите і вона не знає, що робити далі.

Дівчина, ридаючи, записала відео в Instastories. Вона бідкається, мов на неї все "навалилося". Спочатку позбулася заробітку, а тепер і кохання всього життя.

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Софія в печалі. Фото: скриншот Instastories

Я дала собі дві доби проридати та прожити цей біль. Можливо, така карма. Я знаю, це, напевно, так у*біщно показувати, як я плачу. Але я поняття не маю, куди цей біль дівати, – ділиться блогерка.

В честь розставання Стужук змонтувала зворушливе відео з вже колишнім хлопцем. Вона показала спільні щасливі моменти, а також себе у сльозах. До речі, це вперше Софія показала обличчя Антона! Відповідний ролик блогерка опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Як написала Стужук, зробила вона це відео, в першу чергу, для себе. Мов, коли біль пройде вона буде дивитись цей ролик і згадувати, через що пройшла.

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Софія також зізналась, що вперше зіштовхуналсь з таким прощанням. Нагадаємо, раніше блогерка була одружена з Дмитром Стужуком, який помер у 2020-му від коронавірусу. Вона сама пішла від чоловіка, бо ж їхні стосунки зайшли у безвихідь.

Дмитро та Софія Стужук з дітьми
Дмитро та Софія Стужук з дітьми

Також Стужук й згадала, що в Україні війна і її біль не зрівняється з тими втратами, які спіткають інших людей.

Адже в Україні війна ... Мама моя вірно написала: "Люди зараз більше втрачають – свої життя і своїх дітей і близьких! Так що не ний, не шкодуй себе. Все, що трапляється, закономірно (навіть якщо ми не розуміємо цих закономірностей)". Мені теж боляче за те, що відбувається і я розумію, що це взагалі не можна порівняти. Те, що у мене просто в особистому житті, а у людей у ​​всьому і так масштабно, – написала блогерка.

Нагадаємо, ще в березні блогер Олексій Дурнєв сказав, що чекає на Софію Стужук після війни.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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