Дружина Павліка поскаржилася на відпочинок з сином за кордоном: Нічого не радує

Дружина Віктора Павлика, яка нещодавно показала обличчя сина , поки не дуже насолоджується першою поїздкою з дитиною за кордон. Як зізналася Катерина Репяхова, тримісячному малюку важко дався переліт літаком.
Діти до року сплять в літаку – це не про нас. Міша не спав, не грав, не сидів, – розповіла молода мама в InstaStories
Катерина розповіла, що їм з Віктором Павликом довелося по черзі носити сина на руках в проході літака. Лише перед самою посадкою малюк заснув всього на 20 хвилин.
Коли пара вже приїхала в готель, ситуація не змінилася.
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Міша продовжує плакати у візочку. Я зійду з розуму, якщо так буде весь час, – написала Репяхова.
Дружина Віктора Павліка попросила ради у підписників. Вона зізналася, що вже пошкодувала про цю поїздку.
Деякі фоловери рекомендували носити Михайлика на руках. Як зазначила молода мама, на деякий час це допомогло. Але тим не менше поки дружина артиста не в завхаті від відпочинку в Туреччині.
Дивіться інтерв'ю Катерини Репяховой для програми "Зірковий шлях":
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