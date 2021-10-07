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Дружина Павліка поскаржилася на відпочинок з сином за кордоном: Нічого не радує

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
7 жовтня, 15:05
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Катерина Репяхова і Віктор Павлік вирушили на відпочинок з маленьким сином до Туреччини. У себе в InstaStories молода мама докладно розповідає про подорож
Катерина Репяхова розповіла про першу поїздку з сином за кордон
Катерина Репяхова розповіла про першу поїздку з сином за кордон / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика, яка нещодавно показала обличчя сина , поки не дуже насолоджується першою поїздкою з дитиною за кордон. Як зізналася Катерина Репяхова, тримісячному малюку важко дався переліт літаком.

Діти до року сплять в літаку – це не про нас. Міша не спав, не грав, не сидів, – розповіла молода мама в InstaStories

Скріншот: Instagram

Катерина розповіла, що їм з Віктором Павликом довелося по черзі носити сина на руках в проході літака. Лише перед самою посадкою малюк заснув всього на 20 хвилин.

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Скріншот: Instagram

Коли пара вже приїхала в готель, ситуація не змінилася.

Міша продовжує плакати у візочку. Я зійду з розуму, якщо так буде весь час, – написала Репяхова.

Скріншот: Instagram

Дружина Віктора Павліка попросила ради у підписників. Вона зізналася, що вже пошкодувала про цю поїздку.

Скріншот: Instagram

Деякі фоловери рекомендували носити Михайлика на руках. Як зазначила молода мама, на деякий час це допомогло. Але тим не менше поки дружина артиста не в завхаті від відпочинку в Туреччині.

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Скріншот: Instagram

Дивіться інтерв'ю Катерини Репяховой для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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