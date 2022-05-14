Святослав Вакарчук виступив на Чорнобильській АЕС

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив для працівників Чорнобильської атомної електростанції та згадав про військових в "Азовсталі"

Святослав Вакарчук виступив для працівників ЧАЕС / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Підтримуючи український народ та армію, Святослав Вакарчук відвідав десятки міст України. А кліп, знятий на руїнах Харкова, побачили на Венеціанській бієнале-2022

Цього разу фронтмен гурту "Океан Ельзи" відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, де виконав свої хіти для працівників.

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Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники – сміливі та віддані своїй справі люди. Все буде добрим! – написав Вакарчук у своєму Facebook.

На ЧАЕС Вакарчук відвідав кілька робочих об'єктів, а також поспілкувався із персоналом станції. Сьогодні співробітники станції продовжують забезпечувати безпеку для всієї Європи, навіть попри вторгнення російських окупантів.

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Крім того, музикант наголосив на тому, що це місце має величезне значення не лише для України, а й для всього світу. Адже Чорнобильська аварія 1986 року стала найбільшою катастрофою за всю історію атомної енергетики.

Вакарчук закликав світ звернути увагу на те, що сьогодні відбувається на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Інша трагедія відбувається прямо зараз у Маріуполі. Люди там, включаючи солдатів і цивільних, знесилені російською армією в абсолютно непридатних умовах. Ми повинні допомогти їм вибирайся звідти, – заявив лідер Океан Ельзи.

Раніше Святослав Вакарчук захопився Колею Сергою.