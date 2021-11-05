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Як Ольга Сумська виглядала у 90-ті. Акторка зачарувала Мережу фото з минулого

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 10:57
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55-річна заслужена артистка України Ольга Сумська вирішила порадувати шанувальників архівними знімками
/ Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська часто ділиться з шанувальниками не лише новими фото, а й любить показати знімки з минулого . Фоловери української акторки завжди у захваті від таких публікацій. Нова добірка архівних кадрів стала винятком.

На цей раз актриса показала фото зі зйомок фільму "Йордань", у якому Ольга Сумська знімалася у 90-х роках . На чорно-білих артистка позувала на знімальному майданчику.

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У характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри та вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса…
90-ті роки..Зйомки фільму "Йордань" – підписала знімки акторка.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

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У коментарях підписники зазначили, що Ольга Сумська майже не змінилася . А дехто додав, що молодша дочка Ганна дуже схожа на свою маму в молодості.

  • "Чесно? Я подумала, це ваша молодша дочка. Ви дуже схожі"
  • "Яка ви гарна. І наче ваша молодша на вас тут дуже схожа"
  • "Це ви? Спершу подумала, що це Аня"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться у ролику:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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