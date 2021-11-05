Як Ольга Сумська виглядала у 90-ті. Акторка зачарувала Мережу фото з минулого

55-річна заслужена артистка України Ольга Сумська вирішила порадувати шанувальників архівними знімками

/ Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська часто ділиться з шанувальниками не лише новими фото, а й любить показати знімки з минулого . Фоловери української акторки завжди у захваті від таких публікацій. Нова добірка архівних кадрів стала винятком.

На цей раз актриса показала фото зі зйомок фільму "Йордань", у якому Ольга Сумська знімалася у 90-х роках . На чорно-білих артистка позувала на знімальному майданчику.

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У характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри та вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса…

90-ті роки..Зйомки фільму "Йордань" – підписала знімки акторка.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

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У коментарях підписники зазначили, що Ольга Сумська майже не змінилася . А дехто додав, що молодша дочка Ганна дуже схожа на свою маму в молодості.

"Чесно? Я подумала, це ваша молодша дочка. Ви дуже схожі"

"Яка ви гарна. І наче ваша молодша на вас тут дуже схожа"

"Це ви? Спершу подумала, що це Аня"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться у ролику:

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