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TARABAROVA через роки про конфлікт із Могилевською: "Я отримала по голові"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 15:55
В закладинки
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Коли Світлана Тарабарова вирішила покинути гурт Real O, Наталя Могилевська не хотіла її відпускати і між ними сталася сварка
TARABAROVA через роки розповіла про конфлікт із Могилевською
TARABAROVA через роки розповіла про конфлікт із Могилевською / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/tarabarova

TARABAROVA зізналася, що після розпаду першого складу гурту Real O, учасниці якого нещодавно знялися в новому кліпі, Наталя Могилевська забороняла їй виступати сольно, тому що це порушувало умови контракту.

Проте зараз ми знаємо Тарабарову як самостійну артистку, яка записала три альбоми і зняла кілька десятків кліпів.

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Через дев'ять років Світлана стверджує, що конфлікт із колишньою наставницею став для неї уроком.

Мені було боляче, мені було неприємно. Ми нібито розходилися у класних стосунках, а потім я отримала по голові. Це був мій досвід, мій урок, після якого я стала дорослішою, – сказала Тарабарова в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі Маші Виноградової.

TARABAROVA розповіла про стосунки з Могилевською
TARABAROVA розповіла про стосунки з Могилевською / Фото: прес-служба

Наразі вже популярна артистка TARABAROVA каже, що давно відпустила скандал із Наталею Могилевською та не тримає на неї зла. Більше того, вона вдячна зірці за те, що відкрила їй дорогу в шоу-бізнес.

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Я до Наталі Могилевської ставлюся з повагою. Вона вміє віддавати, і не лише мені. Вона багато чого навчила, – додала Світлана Тарабарова.

Що ми пам'ятаємо про гурт Real O

Колектив було створено у 2008 році з учасниць української "Фабрики зірок". Перший склад був представлений Алісою Тарабаровою (Аліса – псевдонім Світлани – Ред.), Регіною Тодоренко, Ліною Міцукі та Оленою Кушніренко.

Після того як Тарабарова і Тодоренк пішли, в групу взяли Яну Соломко та Аліну Островську. Найпопулярнішими піснями колективу були "Платье" та "Я бы".

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У 2017 році було представлено оновлений склад Real O з двома учасницями "Голосу країни" – Анною Кудряшовою, Мариною Царан, а також Анастасією Востоковою.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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