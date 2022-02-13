Тіна Кароль у журі Нацвідбору показала глибоке декольте та два діамантові кольє на шиї

Тіна Кароль стала одним із суддів Національного відбору на Євробачення. Під час ефіру співачка продемонструвала публіці два розкішні діаманти.

Тіна Кароль показала розкішні діаманти на шиї

Співачка разом із Джамалою та Ярославом Лодигіним оцінювала номери фіналістів вокального конкурсу. На одному із номерів Тіна Кароль навіть розплакалася .

Глядачі не могли не звернути увагу на те, що шию виконавиці прикрасило дороге кольє. Як зазначила ведуча Нацвідбору Маша Єфросиніна, вона прикрашена діамантами.

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Першим чином Кароль стала витончена чорна сукня з приспущеними плечима та великим декольте, яке підкреслило погруддя співачки. А на шиї у виконавиця красувалося незвичайне кольє з чередою зеленого та білого каміння та великим кулоном, усипаним камінням, у центрі.

Тіна Кароль у журі Нацвідбору

Наприкінці церемонії Тіна вийшла на сцену, щоб виконати попурі зі своїх хітів. Для сцени співачки обрала сексуальну сукню з глибоким декольте та розрізом до середини стегна.

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Кароль виконала попурі на Нацвідборі

Цього разу образ доповнив іншу прикрасу і знову з діамантів. Імітація ланцюжка із зеленого каміння та великий грушоподібний діамант посередині підкреслили витончене вбрання Кароль.

У співачки на шиї красувався величезний діамант

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Варто зауважити, що вартість таких прикрас дуже велика. Наприклад, в Україні ціна грушоподібного діаманту в 1 карат стартує від 83 тисячі гривень, залежно від чистоти каменю.

Зелене каміння смарагди в хорошому ограновуванні теж коштують не дешево. Так, 1 карат чистого смарагду коштує 40 доларів (приблизно 1080 гривень). Зазвичай така вага має середнє каміння, а ось екземпляри більші можуть доходити до 10 карат, отже 400 доларів за камінь.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль прокоментувала закиди про "просування" Wellboy .