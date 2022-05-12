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Тіна Кароль висловила свою зневагу до Лепса, який приїхав на Донбас: ти будеш їжею для хробаків

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 10:36
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Співачка Тіна Кароль висловилася на адресу одіозного рашиста Григорія Лепса, який підтримав військове вторгнення Росії в Україну
Тіна Кароль висловилася про приїзд Лепса на Донбас
Тіна Кароль висловилася про приїзд Лепса на Донбас / Фото: instagram.com/gvleps

Вчорашній приїзд російського співака Григорія Лепса на Донбас на підтримку армії окупантів не залишився поза увагою. Свою зневагу путінському артистові висловила і українська виконавиця Тіна Кароль.

Співачка опублікувала відео з Лепсом, який їхав на Донбас, у своїх Instastoies і без сорому висловила все, що думає про прибічника війни в Україні.

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Кароль ненароком згадала, як кілька років тому російський пропагандист пропонував стати її продюсером, зараз співачка не шкодує, що відмовилася від такої співпраці.

Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "НІ". Заїзжай глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід! – емоційно заявила Кароль.

Скріншот – instagram.com/tina_karol

Прокоментувала українська співачка та вибір пісні Лепса. Пропагандист їхав до окупантів, наспівуючи рядки з пісні Володимира Висоцького "Лицарський турнір", і, мабуть, сам не зрозумів прихований зміст рядків про "цибульного короля".

Ти будеш їжею для хробаків. Ми зневажаємо "короля". Трек обрав клас, молодця, – різко сказала Кароль.

Раніше стало відомо, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.

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Марія Коробова
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