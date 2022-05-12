Тіна Кароль висловила свою зневагу до Лепса, який приїхав на Донбас: ти будеш їжею для хробаків

Співачка Тіна Кароль висловилася на адресу одіозного рашиста Григорія Лепса, який підтримав військове вторгнення Росії в Україну

Тіна Кароль висловилася про приїзд Лепса на Донбас / Фото: instagram.com/gvleps

Вчорашній приїзд російського співака Григорія Лепса на Донбас на підтримку армії окупантів не залишився поза увагою. Свою зневагу путінському артистові висловила і українська виконавиця Тіна Кароль.

Співачка опублікувала відео з Лепсом, який їхав на Донбас, у своїх Instastoies і без сорому висловила все, що думає про прибічника війни в Україні.

Реклама

Кароль ненароком згадала, як кілька років тому російський пропагандист пропонував стати її продюсером, зараз співачка не шкодує, що відмовилася від такої співпраці.

Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "НІ". Заїзжай глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід! – емоційно заявила Кароль.

Скріншот – instagram.com/tina_karol

Прокоментувала українська співачка та вибір пісні Лепса. Пропагандист їхав до окупантів, наспівуючи рядки з пісні Володимира Висоцького "Лицарський турнір", і, мабуть, сам не зрозумів прихований зміст рядків про "цибульного короля".

Ти будеш їжею для хробаків. Ми зневажаємо "короля". Трек обрав клас, молодця, – різко сказала Кароль.

Раніше стало відомо, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.