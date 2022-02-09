Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Аферист з Tinder

У Сєрова дитина

Джей Ло та Бен❤

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у піжамі без білизні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 16:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка дедалі частіше радує шанувальників "живими фото" з повсякденного життя. Цього разу зірка постала у пікантному образі
Тіна Кароль показала фанам знімки зі своїх робочих буднів.
Тіна Кароль показала фанам знімки зі своїх робочих буднів. / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка зайняла високу посаду в університеті Михайла Поплавського, вирішила бути більш відвертою з фанами і показувати своє життя поза лаштунками, таким яке воно є. Так би мовити, поменше модних кадрів з фотосетів і побільше реальності

Днями співачка показала Insta-фоловерам, як минають її будні. А "на десерт" зірка залишила кадр, де вона постала у дещо спокусливому образі.

Реклама

Відомо, що Тіна Кароль займається спортом і дотримується правильного харчування. Тож як результат – у співачки бездоганна фігура, чим власне вона і похизувалась.

Тіна Кароль захопила новим кадром.
Тіна Кароль захопила новим кадром. / Фото: instagram.com/tina_karol

Так, артистка поділилась селфі, яке вона зробила перед дзеркалом. Тіна позує на фото у чорній атласній сексі-піжамі, що складалась з мінішортиків та майки на тонких бретелях.

Реклама

Також Кароль опублікувала знімок зі студії звукозапису, показала репетицію до чергового виступу та заінтригувала шанувальників.

Тіна Кароль на студії звукозапису.
Тіна Кароль на студії звукозапису. / Фото: instagram.com/tina_karol

Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті, – написала поп-діва.

Шанувальники у захваті від такий кадрів Тіни Кароль – вони засипали зірку безліччю компліментами:

Реклама
  • Наша улюблена Ті.
  • Ти, ми так сумували, нарешті лайф.
  • Вау, прекрасна така.
  • Такі класні фотографії. Дуже люблю такий формат.
  • Знову "живий пост"?! Тін, не зупиняйся.
Фото: скріншот Instagram/tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення" від України. Компанію їй складуть Ярослав Лодигін та Джамала.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти