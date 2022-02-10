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Тодоренко показала невиліковне шкірне захворювання, з яким бореться з дитинства

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 07:50
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Популярна телеведуча не приховує від передплатників свої проблеми зі здоров'ям
Регіна Тодоренко показала вітіліго на очах
Регіна Тодоренко показала вітіліго на очах / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Весною минулого року Регіні Тодоренко діагностували вітіліго. Тепер телеведуча вирішила показати, чи виглядає порушення пігментації шкіри на обличчі.

Як зізналася Регіна, вона через це переживала, особливо, в дитячі та підліткові роки.

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Настрій покращується, а вітіліго нікуди не подінеться. Раніше мене навіть дражнили: "Навіщо ти весь час так дивно фарбуєш повіку?" – підписала знімок Тодоренко.

До слова, нещодавно телеведуча ділилася одкровенням, що через пігментацію на тілі соромилася фотографуватися в купальниках.

Крім вітіліго у Регіни з дитинства були проблеми з хребтом . У 14 років їй діагностували складну складний ступінь сколіозу. Їй призначили лікування, ЛФК, операцію з впровадженням у хребет 24 шурупів та штифтів. Потім була тривала реабілітація. За словами Тодоренка, вона навчилася жити із болями у спині.

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Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ обговорюють другу вагітність Регіни Тодоренко. Сама телеведуча поки що жодних коментарів не дає, а лише підігріває чутки новими фото

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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