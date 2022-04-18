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Тодоренко знову говорить натяками та сподівається на дружбу між українцями та росіянами

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 11:38
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Одеситка Регіна Тодоренко давно живе у Росії, де створила сім'ю та побудувала кар'єру. Про війну в рідній Україні ведуча воліє мовчати, лише зрідка публікуючи завуальовані повідомлення
Регіна Тодоренко продовжує постити завуальовані повідомлення про війну в Україні та "мир у всьому світі"
Регіна Тодоренко продовжує постити завуальовані повідомлення про війну в Україні та "мир у всьому світі" / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Попри те, що в Україні у Регіни Тодоренко, ймовірно, залишаються родичі, ведуча продовжує гнути свою лінію про "дружбу" між українцями та росіянами. Регіна жодного разу відкрито не прокоментувала нападу Росії на Україну, а лише постить завуальовані повідомлення.

В Instastories Тодоренко опублікувала фото букета, вказавши, що соняшник – квітка України, а ромашка – Росії.

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"Світ має бути в живих квітах", – підписала знімок Тодоренко.

Скріншот: Instagram

Також Тодоренко опублікувала статистику її підписників у соцмережі, вказавши, що серед них є багато міжнародних пар, знову натякаючи на "мир у всьому світі".

Одеситка Регіна Тодоренко давно живе та працює в РФ. Там вона збудувала кар'єру телеведучої, створила сім'ю. Тодоренко одружилася з російським співаком, ексучасником гурту Smash Владом Топаловим. У пари народився син, зараз вони чекають на другу дитину.

Нещодавно Регіна Тодоренко розповіла, що мовчить про війну у рідній країні через свого чоловіка. За словами одеситки, вони з Владом Топаловим не можуть порозумітися у питанні нападу росії на українські території.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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