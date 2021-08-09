У побитого танцюриста Дорофеєвої обездвижена частина тіла: вітчим Жені розкрив нові деталі інциденту

Понад тиждень тому побили танцюриста з шоу-балету української співачки Наді Дорофєєвої. Досі 22-річний Женя Гончаренко знаходиться в медикаментозній коми

Танцюрист Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

У нападника, якого вже звільнили з УДО, була своя банда, яка била людей. Цю інформацію вже передали правоохоронним органам, оскільки зараз чоловік затриманий на 60 днів за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Новими деталями того, що сталося поділився вітчим танцюриста виданню OBOZREVATEL. За словами В'ячеслава під час нападу співробітник УДО був при виконанні і йшов на роботу.

Зараз його затримали до середини вересня. Також відомо, що на батьківщині цього чоловіка у нього була ціла банда, яка регулярно б'є людей. Цю інформацію також передали правоохоронцям, – сказав В'ячеслав.

Чоловік також повідомив, що Женя може пробути в стані медикаментозного сну ще кілька місяців. Ліва частина тіла танцюриста нездвижна, у зв'язку з чим у нього порушена опорно-рухова система. Щодня на ліки для Жені йде від 3 до 5 тисяч гривень, тому збір коштів на лікування триває.

У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"

Що відомо про побиття танцюриста Наді Дорофєєвої?

Понад тиждень тому біля одного з київських клубів виник конфлікт між 28-річним чоловіком, який на той момент ще був працівником УДО, і 22-річним танцюристом Євгеном Гончаренко, який заступився за дівчину.

Нападник завдав Євгену сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю. У результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був зображений на камері спостереження:

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