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Близька подруга Лесі Никитюк вперше стала мамою (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 15:01
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Українська співачка Лія Лі поділилася світлиною із новонародженою дочкою і розсекретила ім'я малятка
Лія Лі стала мамою і розсекретила ім'я дитини
Лія Лі стала мамою і розсекретила ім'я дитини / Фото: instagram.com/liya_li__

Українська співачка Лія Лі, яка в червні повідомила про свою вагітність, з вечора 6 жовтня лягла в пологовий будинок, а вже на наступний день народила дівчинку.

Радісну звістку Лія розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася знімком з донькою і розсекретила ім'я малятка, підписавши: "Мія. 7.10.21".

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Пологи проходили в одному з приватних пологових будинків столиці. Друзі та колеги з шоу-бізнесу активно вітають Лію і написали вже тисячі побажань для мами та дитини.

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Лія Лі пішла з токсичних стосунків. Вона розлучилася зі своїм нареченим, будучи вагітною і планує виховувати дитину самостійно.

Також під час вагітності Лія випустила кліп і трек "Незамінна" на підтримку всіх матерів одиначок з хештегом #незлаМати.

Лія Лі: що відомо про співачку?

Справжнє ім'я Лії – Лілія Коцяр, їй 30 років. Дівчина народилася в Хмельницькій області, в Новій Ушиці. Навчалася в Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра.

У серпні 2013 року стала учасницею дуету "Аферистки". Група записала два кліпи на пісні "Стасик" та "Інстаграм", активно брала участь в різних шоу-програмах, а також – в благодійних концертах.

Хто з зіркових батьків не боїться показувати обличчя новонароджених дітей:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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