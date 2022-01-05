Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво

Курйоз із Сайрус

Лорак в Україні

Брати Богданови

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

У будинок Злати Огнєвіч залетіла петарда: Пробила вікна та вибухнула в кімнаті

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 13:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Новорічна традиція запалювати бенгальські вогні та підривати петарди обернулася для співачки Злати Огнєвіч неприємним спогадом із дитинства
/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч, яка зустріла Новий рік у компанії Максима Тарапати, поділилася небезпечною нагодою, що трапилася в її дитинстві.

Співачка розповіла, що одного разу на новорічні свята та квартиру з вулиці влетіла величезна петарда. Вона не тільки розбила подвійні металопластикові вікна, а ще й вибухнула прямо в кімнаті.

Реклама

Спочатку сім'я Злати не звернула увагу на шум, але запах гару змусив вчасно виявити петарду.

Тато нічого не зрозумів, бо в цей момент дивився черговий фільм про війну, він любить таке, і подумав, що це просто розірвався снаряд у телевізорі. Коли пішов дим, і стало смердіти на всю квартиру, ми запідозрили недобре, – згадує Злата Огнєвіч.

Більше подібних інцидентів у житті виконавиці не траплялося, тим паче найчастіше новорічні свята вона намагається зустрічати на роботі.

Майже кожного року я зустрічаю Новий рік на сцені. Для мене це справді важливо. Вірю у фразу: "Де Новий рік зустрінеш, там його і проведеш", – розповіла Злата Огнєвіч під час зйомок Improv Live Show. Новий канал .

Злата Огнєвіч зустріла Новий рік на роботі
Злата Огнєвіч зустріла Новий рік на роботі / Фото: прес-служба

Реклама

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, чи залишилися в неї почуття до переможця проекту "Холостячка-2" Андрія Задворного , З яким вони розлучилися через півтора місяці відносин.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти