В Одесі помер відомий український кінорежисер

Життя режисера обірвалося у віці 87 років

Геннадій Тарасуль помер 8 лютого/Фото: колаж: Одеське відділення Національної спілки кінематографістів України/"Сьогодні"

В Одесі помер відомий український режисер Геннадій Тарасуль. Йому було 87 років.

Про це повідомили в Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України.

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Геннадій Тарасуль помер 8 лютого.

"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди — "Легенда Одеської кіностудії", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про режисера?

Як пише Wikipedia, Геннадій Тарасуль — радянський і український кінорежисер, сценарист, літератор. Народився 20 січня 1935 р. в родині службовця. Закінчив Одеський політехнічний інститут 1959 року. Працював сценаристом та другим режисером на Одеській кіностудії.

Автор літературних творів: роману "Ризик" (1969), повістей "Стоянка не передбачена" (1967), "Крізь осінні хмари" (1973), "Мить життя" (1976), п'єси "Аварія" (1979), поставленої в Одеському театрі.

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Тарасуль — член Національної Спілки кінематографістів України.

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