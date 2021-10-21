Ведущая Марина Кухар празднует 10 лет на канале Украина: Когда растешь и развиваешься – времени не замечаешь

Известная ведущая программы "Сегодня" отмечает юбилей на канале "Украина". Марина Кухар поделилась воспоминаниями, как присоединилась к команде утренних новостей 10 лет назад

Марина Кухар никогда не "выгорала" на работе

Первые прямые эфиры на канале "Украина" ведущая сравнивает с первым свиданием – всегда волнение, но с таким возвышенным привкусом. На кастинг Марина Кухар, которая недавно поделилась советами по воспитанию детей, приходила, когда еще и студия и ньюз-рум только строились:

Я переписала несколько тестов, прочитала их перед камерой в маленькой студии, коллеги устроили небольшой краш-тест на реакцию в непредвиденной ситуации. Рассказали о масштабных планах, показали проект того, какой будет студия. Я подумала, что действительно хочу здесь работать. Хотя строительство было только на начальном этапе, меня поразил амбициозный подход к делу, – рассказала Марина Кухар.

Марина Кухар 10 лет работает на канале "Украина"

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Больше всего переживала о том, чтобы сработаться с коллегами. Работа в новостях – командная работа, где каждый имеет свою зону ответственности, и когда кто-то не хочет быть эффективным, то страдает конечный результат. Впрочем, журналистка с радостью признает, что этап таких "притираний", когда узнавали сильные и слабые стороны каждого из коллег, команда прошла довольно быстро.

10 лет, по словам телеведущей, – это не много, не мало – это быстро, ведь работа в новостях задает темп и динамику.. Каждый выпуск – это срез того, чем живет мир. При этом, со временем добавляется опыт, происходит рост в профессии, появляются новые навыки.

Мы все время меняемся – пробуем новые форматы, меняем подход – смотрим, что интересно зрителю, какие темы для него важны, какую подачу новостей предпочитает. Менялись и визуально. За это время, если я правильно помню, это уже четвертая версия студии новостей на канале, – поделилась Марина Кухар.

Телеведущая Марина Кухар / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Несмотря на многолетний опыт в профессии, с ведущей ни разу не случалось эмоциональное выгорание.

Да, бывают свои эмоциональные взлеты и падения, усталость, раздражение, плохое настроение или самочувствие, но у меня все это заканчивается в момент, когда режиссер говорит: "10 секунд до эфира", – признается Марина Кухар.

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