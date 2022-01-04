Вєрку Сердючку не вразив дорогий подарунок від мільярдера Абрамовича, і ось чому

Зараз селебретіс активно діляться своїми спогадами про святкування Нового року. Нещодавно Влад Яма згадав жахливий випадок, що стався з ним однієї новорічної ночі, а тепер Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) розповіла про один коштовний подарунок, який вона отримала колись від бізнесмена.
2022 рік артистка зустріла на елітному корпоративі в Дубаї. Традиційно зірка тішила публіку своїми хітами "Дольче Габбана", "Чита Дрита", "Все будет хорошо". А у перервах між піснями вона разом з командою піднімала келих з ігристим напоєм та ділилась веселими історіями. Так, Сердючка пригадала подарунок, який їй колись зробив вихідець із Росії, бізнесмен Роман Абрамович.
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Артистка згадала, що якось отримала від підприємця пляшку "лакшері" шампанського. Проте це не дуже вразило зірку, повідомляє StarHit.
Якось Абрамович після виступу нам надіслав пляшку дорогого шампанського. А у нас колектив під сто чоловік. Ну ми розлили кожному по ковпачку, щоб усім дісталося. І знаєте – ніякої різниці не відчули, – з гумором поділилась Сердючка.
Окрім того, українська зірка пригадала, як у дитинстві була фанаткою італійського музиканта Тото Кутуньо. Вона навіть вирізала його фото із журналів. Однак, коли Сердючка подорослішала та стала відомою співачкою, то особисто познайомилася зі своїм кумиром і навіть випила з ним каву.
Раніше ми писали, що у 2013 році Андрій Данилко придбав легендарну машину Rolls-Royce лідера гурту Queen, але так жодного разу не зміг на ній проїхатись. У чому ж річ – читайте тут.