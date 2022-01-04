Вєрку Сердючку не вразив дорогий подарунок від мільярдера Абрамовича, і ось чому

Українська співачка Вєрка Сердючка зустріла 2022 рік концертом у Дубаї. Там артистка й пригадала історію зі свого життя пов'язану з мільярдером Романом Абрамовичем

Вєрка Сердючка пригадала дорогий подарунок від Романа Абрамовича, який їй не сподобався. / Фото: Instagram

Зараз селебретіс активно діляться своїми спогадами про святкування Нового року. Нещодавно Влад Яма згадав жахливий випадок, що стався з ним однієї новорічної ночі, а тепер Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) розповіла про один коштовний подарунок, який вона отримала колись від бізнесмена.

2022 рік артистка зустріла на елітному корпоративі в Дубаї. Традиційно зірка тішила публіку своїми хітами "Дольче Габбана", "Чита Дрита", "Все будет хорошо". А у перервах між піснями вона разом з командою піднімала келих з ігристим напоєм та ділилась веселими історіями. Так, Сердючка пригадала подарунок, який їй колись зробив вихідець із Росії, бізнесмен Роман Абрамович.

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Українська зірка зустріла Новий рік на сцені. / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка згадала, що якось отримала від підприємця пляшку "лакшері" шампанського. Проте це не дуже вразило зірку, повідомляє StarHit.

Якось Абрамович після виступу нам надіслав пляшку дорогого шампанського. А у нас колектив під сто чоловік. Ну ми розлили кожному по ковпачку, щоб усім дісталося. І знаєте – ніякої різниці не відчули, – з гумором поділилась Сердючка.

Окрім того, українська зірка пригадала, як у дитинстві була фанаткою італійського музиканта Тото Кутуньо. Вона навіть вирізала його фото із журналів. Однак, коли Сердючка подорослішала та стала відомою співачкою, то особисто познайомилася зі своїм кумиром і навіть випила з ним каву.

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Раніше ми писали, що у 2013 році Андрій Данилко придбав легендарну машину Rolls-Royce лідера гурту Queen, але так жодного разу не зміг на ній проїхатись. У чому ж річ – читайте тут.