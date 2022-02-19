Винного у ДТП з авто Бабкіна ніхто не покарає. Співак пояснив, чому

Співак Сергій Бабкін прокоментував нещодавню ДТП у Харкові за участю його водія

Сергій Бабкін поділився новими подробицями про ДТП у Харкові, в яке потрапило його авто / Фото: instagram.com/babkin_official

Як зізнався Сергій Бабкін в ексклюзивному коментарі сайту "Сегодня" , винний у ДТП, яке сталося на початку лютого , знайдений, але не буде покараний. Все через недосконале законодавство.

Ніхто відповідальності не поніс. Такі справи, – сказав співак.

Сергій Бабкін / Фото: прес-служба

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Як зазначив Бабкін, в українському законодавстві дуже багато прогалин та дірок.

Якщо з цим не розбиратися, це триватиме день у день. Там розтрощили, люди постраждали, соррян.

На питання про самопочуття водія співак сказав, що все добре. Водієві та пасажирці авто зашивали голову, але жодних серйозних травм немає.

Всі живи, дякувати Богу

Нагадаємо, на початку лютого автомобіль Сергія Бабкіна, за кермом якого знаходився особистий водій артиста, потрапив у серйозну ДТП. У машину ззаду врізався нетверезий водій. Артист у себе в Instagram опублікував відео з місця аварії.

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На місце події одразу ж прибули співробітники поліції та швидка допомога. Водія Бабкіна одразу ж забрали до лікарні, щоб надати першу медичну допомогу. Після повернення на місце ДТП, водієві артиста дали підписати документ, у якому не було вказано ім'я винуватця аварії.

Дружина співака Сніжана Бабкіна у коментарі сайту "Сегодня" зізнавалася, що машина ремонту не підлягає.

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