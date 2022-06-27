Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці 💸 Дефолт Росії ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Віталій Кім зізнався через що в нього були проблеми в молодості та як реагує на хейтерів

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 19:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виявляється, завжди усміхненого політика деякі знають зовсім іншим. Один із улюбленців українців зізнався через що шкодує найбільше
Віталій Кім дав відверте інтерв'ю
Віталій Кім дав відверте інтерв'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

На відміну від російських політиків, українські не ховаються від народу. Ба більше, відкриваються по-новому завдяки активностям у соцмережах. Нещодавно, разом з блогером Олексієм Дурнєвим сторіз рашистів дивився Олексій Арестович. Не пройшло й кілька днів, як в Мережі обговорюють іншого політичного "краша" країни.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій Кім, дав велике інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Телеведучому Даніелю Салему, який служить в ЗСУ, політик розповів, що його заспокоює в непрості для країни часи.

Реклама

Із "гражданки" мене заспокоюють речі, якими я не можу зараз займатися. Це мисливство, собака, мотоцикл. До речі, зараз "вискакував" кілька разів у вихідні, у мене 2 мотоцикли. Бруд, болото заспокоюють, – відзначив Кім.

Віталій Кім на полюванні, 2019 рік
Віталій Кім на полюванні, 2019 рік

Фраза "Доброго вечора, ми з України" набула шаленої популярності в країні саме завдяки 41-річному політику. Це не секрет. А ось те, що в молодості Кім був занадто емоційним – знають не всі. Даніелю Салему голова Миколаївської ОДА зізнався, що коли він злий то стає "моторошним".

Ті, хто мене знав у молодому віці, коли не існувало між людьми грошей та статусу, знають мене з іншого боку, бо я був дуже емоційним. У мене через це були якісь проблеми з огляду на те, що ми займалися бойовими видами спорту. Я потім почав це контролювати в собі і вважаю, що в мене начебто виходить. Але при цьому агресивність присутня і її нікуди не можна діти, – поділився з Даніелем Салемом Віталій Кім.

Віталій Кім передає "Дорого вечора, ми з України"
Віталій Кім передає "Дорого вечора, ми з України" / Фото: instagram.com/kimkimvitalii/

Реклама

Саме відсутність контролю у злому стані політик вважає своїм недоліком. З ним він бореться та намагається контролювати. Але це не завжди виходить. Під час повномасштабної війни РФ з Україною Віталій Кім зірвався на многомільйону аудиторію. Про це він досі шкодує. Мова йде про ракетний обстріл по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня.

Мені доповіли, що людей вивели з будівлі, що їх там було мало, 8 поранених, усіх витягли, все обійшлося. Я тоді вирішив, що орки промазали, та пожартував – це було взагалі не в тему. Я про це пошкодував. Треба було дочекатися більш повної інформації, – зізнався Віталий Кім.

Миколаївська ОДА після ракетного обстрілу російськими військами
Миколаївська ОДА після ракетного обстрілу російськими військами / Фото: Колаж: Сьогодні

А ось на кого начхати улюбленцю мільйонів, так це на хейтерів. Як в житті, так і в соціальній мережі.

Реклама

Якщо хейтять – значить ти чогось досяг. У мене й раніше постійно вистачало такого. Але вони не торкають мене, мені на них байдуже. Зазвичай у спілкуванні зі мною ці люди зляться і бісяться, тому що мене це не дратує, – підсумував Кім.

Раніше ми детально розповідали цікави факти з біографії голови Миколаївської ОДА.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти