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Час подумати: Ані Лорак заінтригувала фотографією в бікіні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 липня, 08:40
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Співачка, яка анонсувала свої концерти в Україні, поділилася з фоловерами новим постом, який нікого не залишив байдужим
Ані Лорак показала фігуру в купальнику
Ані Лорак показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/anilorak

Зараз Ані Лорак відпочиває в Туреччині. Співачка готується до майбутніх шоу в Одесі. Нагадаємо, що артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років.

На фотографіях Лорак позує сидячи в білому купальнику, демонструючи стрункі ноги і бюст.

Час подумати, час завантажити нову програму, – загадково написала в публікації Ані.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Шанувальники в коментарях написали, що дуже чекають на зустріч з улюбленицею в Україні і засипали її компліментами:

  • "Ну яка ж краса"
  • "Люба моя Ані незрівнянна"
  • "Можна з глузду з'їхати від цієї краси"
  • "Ви дуже красива жінка"
  • "Красуня"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

В сторіс Ані Лорак також показала фотографію в іншому купальнику і з новою зачіскою – її волосся завите у великі кучері.

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що напередодні Ані Лорак поділилася архівними фото з відомим британським музикантом, привітавши його з вдень народження.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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