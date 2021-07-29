Час подумати: Ані Лорак заінтригувала фотографією в бікіні

Зараз Ані Лорак відпочиває в Туреччині. Співачка готується до майбутніх шоу в Одесі. Нагадаємо, що артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років.
На фотографіях Лорак позує сидячи в білому купальнику, демонструючи стрункі ноги і бюст.
Час подумати, час завантажити нову програму, – загадково написала в публікації Ані.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Шанувальники в коментарях написали, що дуже чекають на зустріч з улюбленицею в Україні і засипали її компліментами:
- "Ну яка ж краса"
- "Люба моя Ані незрівнянна"
- "Можна з глузду з'їхати від цієї краси"
- "Ви дуже красива жінка"
- "Красуня"
В сторіс Ані Лорак також показала фотографію в іншому купальнику і з новою зачіскою – її волосся завите у великі кучері.
Нагадаємо, що напередодні Ані Лорак поділилася архівними фото з відомим британським музикантом, привітавши його з вдень народження.
Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії: