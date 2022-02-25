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"Ви знову забираєте життя": Джамала звернулася до росіян

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 15:05
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Відома артистка записала емоційне відео, в якому просить шанувальників із РФ вплинути на ситуацію
Співачка записала емоційне звернення
Співачка записала емоційне звернення / Фото: Instagram: jamalajaaa

Поки що в Мережі обговорюють заява Андрія Макаревича , який закликав російську владу припинити війну в Україні, з'явилося звернення від співачки Джамали

Артистка в інстаграм записала відео, в якому попросила своїх російськомовних шанувальників говорити правду: Росія напала на простих людей в Україні, та просила впливати на ситуацію.

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Коли до тебе приходять чужі в дім. Убивають усіх і кажуть: "Ми не винні". Де ваші почуття? Де людяність, де? Ніхто не бачить своєї провини. Ви всі поглинули їх душі. Коли я писали ці вірші у 2014 році, це стало початком пісні "1944". Я думати не могла, що події Другої світової війни просто стануть знову реальністю, а не минулим. Російська влада діє за аналогічним сценарієм. Спочатку — потужна пропоганда/терористи/спецоперація тощо. А потім "звільнення", "спасіння" тощо :(

Також Джа звернулася до росіян російською:

Співачка записала відеозвернення
Співачка записала відеозвернення / Фото: Instagram: jamalajaaa

Вы опять забираете жизни, снова приходите в чужие дома. К слову прекрасная пятница релизов :(Сегодня я планировала выпустить ремикс на песню "ПОТАЙКИ". Вы опять забираете мою молодость ровно как свободу творчества = возможность направлять свой талант туда, где это действительно нужно. Вчера ночью я под звуки бомб и страшных сводок, как и моя прабабушка в "1944", в прямом смысле с детьми на руках за 15 минут собиралась. И поняла, что ничего-то я и не собрала. Невозможно "собрать" свой дом. Я верю в мою русскоязычную аудиторию, людей, которые приезжали ко мне на концерты со всех уголков России. Я знаю, вам непросто, это большой риск. Но вы можете влиять, вы себя недооцениваете! Мои слушатели по всему миру! Благодарю вас за поддержку! И ваши личные телефоны, предложения ваших домов. Я благодарю вас за эту поддержку. Это неоценимо! Я верю, что вместе мы сильнее, чем думаем. Важно говорить, как есть: Россия напала на нас простых людей в Украине.

Артистка подякувала шанувальникам у всьому світі за підтримку:

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My fans є all over the world! Thank you for your support! And your personal phones, offers of your houses and shelters. It's invaluable! believe that together we є stronger than we think. It is important to say it like it is: Russia attacked us! Peaceful people in Ukraine??#nowarinukraine #pleasestoprussia

Продовжуємо ділитися з вами підтримкою багатьох українських та західних зірок.

Також нагадаємо, Потап закликав припинити війну Потап . Телеведучий Володимир Остапчук посварився з Кіркоровим через мовчання про війну в Україні.

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Голлівудські зірки Анджеліни Джолі та Шеннен Доерті також закликали не мовчати про напад Росії.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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