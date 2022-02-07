Від репу до етно: усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2022

Уже 12 лютого стане відомо, хто представлятиме Україні на "Євробаченні-2022". А зараз ми пропонуємо вам ознайомитись із піснями фіналістів Нацвідбору

Усі пісні учасників Нацвідбору "Євробачення-2022". / Фото: Instagram

До фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022" потрапили вісім музикантів. Попереду на учасників чекає глядацьке голосування, за результатами якого оберуть представника України на пісенний конкурс.

Загалом на участь у конкурсі було подано 284 заявки, а серед учасників не лише "новачки" української естради, а й вокалісти, які встигли заслужити кілька престижних нагород та звань. Внаслідок до фіналу пройшли: Alina Pash, Cloudless, KALUSH Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA та Wellboy

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Сайт "Сьогодні" дізнались, які пісні учасники підготували для Національного відбору та готові з вами ними поділитись. Приємного прослуховування!

Kalush Orchestra – Stefania

Колектив з містечка Калуш за п'ять днів до фіналу вокального змагання нарешті представив композицію Stefania, з якою музиканти планують підкорювати глядачів. Також гурт випустив одразу і кліп на трек.

Фронтмен гурту Kalush Олег Псюк, розповів, що присвятив цю пісню своїй мамі та впевнений, що вона дуже сподобається глядачам "Євробачення".

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Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Співачка, яку за крок до фіналу звинуватили у гастролях на території Росії, також днями представила кокурсний трек, який вона виконала двома мовами: українською та англійською. Пісня отримала назву Shadows of Forgotten Ancestors (Тіні забутих предків).

Головний посил пісні передає один із його рядків: "Пам'ятайте своїх предків, але пишіть власну історію".

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Також у композиції Аліна Паш заспівала про слов'янських богів – Перуна, Дажбога, віче, отаманів, а також зачитала реп.

Cloudless – All be Alright

Закарпатський гурт представив пісню для Нацвідбору ще в січні. Як пояснювали музиканти, All be alright про неідеальність світу і про віру в краще.

All Be Alright – це зіткнення з власними думками та пристрастями, які нищать нас зсередини. Ми можемо битися з ними та перемогти їх. Оскільки ми відповідаємо за себе, ми самі вирішуємо свою долю, і важливо щодня прокидатися і говорити собі: Що я можу зробити сьогодні? Що зробить мене краще? Зміна починається з тебе, – казав фронтмен Cloudless Юрій Каналош.

Barleben – Hear My Words

Виконавець, який прийшов на зміну LAUD після його дискваліфікації, заспіває на кастингу ліричний трек. Співак пояснив сенс, який вклав у свою пісню. За його словами, Hear My Words про те, що "в часи страху та ненависті, агресії та напруження нам необхідно згадати про любов, і, хоч на якийсь час, наповнити нею своє серце".

Michael Soul – Demons

Співак із Білорусі презентував сингл у стилі dark-pop. Композиція розповідає особисту історію перебування артиста у темряві. Сам Майкл зізнавався, що створення такого треку – це черговий виток у пошуку себе.

Як пояснював виконавець, Demons – це помилки, а сам трек розповідає історію пізнання себе і є зверненням до інших.

Our Atlantic – Моя любов

Гурт з містечка Умань змішав у своїй композиції кілька стилів — поп, диско, соул та "вусатий фанк" 70-х. Музиканти пояснюють, що через сингл вони хочуть привернути увагу до злободенної теми аб’юзу у стосунках.

Чоловіки, жінки та будь- яка людина в світі може стати жертвою аб‘юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків. Аби потім не збирати себе по шматках, — розповів автор слів Дмитро Бакал.

ROXOLANA – Girlzzz

На створення цього синглу Роксолану надихнула народна пісня "Летіла зозуля". У пісні є етнічні мотиви, які раніше у своїй конкурсній пісні "Шум" використав гурт Go_A. Girlzzz написана англійською мовою, але один куплет – українською.

Раніше співачка пояснювала, що ця пісня про те, що "на один вечір я забуду про це все, про переживання і тривоги, поставлю все на паузу і "have fun".

Wellboy – NOZZY BOSSY

А от цей запльний артист триматиме інтригу до кінця. Наразі музикант ще не презентував конкурсну пісню. Лише відома її назва. Офіційно Wellboy презентуватиме сингл 11 лютого, за день до фіналу.

Напередодні стали відомими імена всіх членів журі, які допоможуть глядачам вибрати переможця. Першою за суддівським столом виявилася Тіна Кароль, слідом за нею – Ярослав Лодигін, останньої суддівське крісло зайняла переможниця "Єробачення-2016" Джамала.