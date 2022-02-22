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Юрій Бардаш вважає, що Kalush Orchestra не достойний їхати на Євробачення через темне минуле

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 14:48
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Юрій Бардаш вважає, що Kalush Orchestra не має права представляти Україну на "Євробаченні"
Юрій Бардаш вважає, що Kalush Orchestra не має права представляти Україну на "Євробаченні" / Фото: Instagram, скриншот

Після відмови Alina Pash від участі в "Євробаченні-2022", "Суспільне" запропонували гурту Kalush Orchestra представляти країну на вокальному конкурсі у Турині.

22 лютого музиканти офіційно повідомили, що їдуть на "Євробачення". Переговори зайняли кілька днів, але тепер гурт нарешті вирішив їхати.

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Водночас продюсер Юрій Бардаш вважає, що Kalush Orchestra не той колектив, який може представляти країну на конкурсі.

Виходить, що Alina Pash їхати на "Євробачення" не може. KALUSH неймовірним образом постарався, щоб вона не поїхала. Але стався унікальний ор, KALUSH їхати теж не може, – сказав Бардаш в Instastories.

На думку продюсера, "людина, яка продавали наркоитики" не може представляти країну на міжнародному конкурсі. Нагадаємо, фронтмен гурту Олег Псюк неодноразово розповідав в інтерв'ю, що раніше у його житті були присутні заборонені речовини – він сам їх вживав та продавав, щоб заробити грошей.

Я не думаю, що країна настільки сліпа та глуха, щоб відправити на "Євробачення" людину, яка продавала наркотики. Баригу, виходить, – додав Юрій Бардаш.

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Також продюсер і натякнув на плагіат у конкурсній пісні KALUSH з треком Coolio – Gangsta's paradise.

Скріншот Instagram

Нацвідбір на "Євробачення-2022" можна назвати найскандальнішим в історії відборів в Україні. Раніше ми зібрали всі гучні курйози вокального конкурсу в одну добірку.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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