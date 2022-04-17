Заслужений артист Адам Горбатюк захищає Україну у лавах Національної гвардії

Українські музиканти вкотре доводять, що здатні не лише творити хорошу музику, а й тримати зброю в руках. У лавах ЗСУ сьогодні служать лідер гурту O.Torvald Женя Галич , співак Макс Барських, Дизелем із групи Green Grey та інші.
Заслуженому артисту України Адаму Горбатюку також довелося пригадати військову справу. Музикант вдруге добровільно вступив до лав Національної гвардії України у перші ж дні війни, 28 лютого.
Вперше співак пішов захищати Україну у 2015 році з початком воєнного конфлікту на Донбасі. Тоді Горбатюк воював у селищі Щастя Луганської області. Наразі отриманий бойовий досвід допомагає музикантові впевненіше стояти за кулеметом та відбивати безжальні атаки рашистів.
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Навіть передовий заслужений артист не забуває про справу всього життя – музику, і намагається писати нові українські пісні. Своєю творчістю Горбатюк піднімає бойовий дух товаришів.
, . . , , . pic.twitter.com/VyYnjudD4b— (@ng_ukraine) April 8, 2022
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