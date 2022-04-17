Заслужений артист Адам Горбатюк захищає Україну у лавах Національної гвардії

Український виконавець Адам Горбатюк вдруге опинився у лавах Національної гвардії та захищає Україну від вторгнення російських окупантів

Співак Адам Горбатюк став кулеметником у Нацгвардії / Фото: Скриншот из видео

Українські музиканти вкотре доводять, що здатні не лише творити хорошу музику, а й тримати зброю в руках. У лавах ЗСУ сьогодні служать лідер гурту O.Torvald Женя Галич , співак Макс Барських, Дизелем із групи Green Grey та інші.

Заслуженому артисту України Адаму Горбатюку також довелося пригадати військову справу. Музикант вдруге добровільно вступив до лав Національної гвардії України у перші ж дні війни, 28 лютого.

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Вперше співак пішов захищати Україну у 2015 році з початком воєнного конфлікту на Донбасі. Тоді Горбатюк воював у селищі Щастя Луганської області. Наразі отриманий бойовий досвід допомагає музикантові впевненіше стояти за кулеметом та відбивати безжальні атаки рашистів.

Навіть передовий заслужений артист не забуває про справу всього життя – музику, і намагається писати нові українські пісні. Своєю творчістю Горбатюк піднімає бойовий дух товаришів.

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