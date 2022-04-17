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Заслуженный артист Адам Горбатюк защищает Украину в рядах Национальной гвардии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 15:05
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Украинский исполнитель Адам Горбатюк во второй раз оказался в рядах Национальной гвардии и защищает Украину от вторжения российских оккупантов
Певец Адам Горбатюк стал пулеметчиком в Нацгвардии
Певец Адам Горбатюк стал пулеметчиком в Нацгвардии / Фото: Скриншот из видео

Украинские музыканты в очередной раз доказывают, что способны не только создавать хорошую музыку, но и держать оружие в руках. В рядах ВСУ сегодня служат лидер группы O.Torvald Женя Галич, певец Макс Барских, Дизелем из группы Green Grey и другие.

Заслуженному артисту Украины Адаму Горбатюку тоже пришлось вспомнить военное дело. Музыкант во второй раз добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины в первые же дни войны, 28 февраля.

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Первый раз певец пошел защищать Украину в 2015 году с началом военного конфликта на Донбассе. Тогда Горбатюк воевал в поселке Счастье, Луганской области. Сейчас полученный боевой опыт помогает музыканту увереннее стоять за пулеметом и отбивать безжалостные атаки рашистов.

Даже на передовой заслуженный артист не забывает о деле всей жизни – музыке, и старается писать новые украинские песни. Своим творчеством Горбатюк поднимает боевой дух товарищей.

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Также не пропустите острый стих Коли Серги, который тоже служит в рядах ВСУ, об уничтоженном российском крейсере.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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