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Злата Огнєвіч хотіла залишитись в США, але передумала

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 09:50
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Українська зірка з дитинства мріяла жити та працювати у Штатах. Проте вона зрозуміла, що найкраще місце на планеті – Батьківщина
Злата Огнєвіч розповіла, чому об'їхавши півсвіту залишилася жити в Україні
Злата Огнєвіч розповіла, чому об'їхавши півсвіту залишилася жити в Україні / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Під час війни РФ проти України Злата Огнєвіч, як і багато український зірок, виступає на благодійних концертах на підтримку України в усьому світі. Зокрема, артистка організувала тур по США, де на неї чекав дуже неприємний сюрприз у таксі.

У Instagram Огнєвіч зізналась, що з дитинства мріяла потрапити до Сполучених Штатів. Живучи в кримському місті Судак, куди вона переїхала з батьками у п'ять років, Злата подумки була в Америці.

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В дитячій кімнаті слухала дорослу американську музику, розпочинаючи з джазу, блюзу й закінчуючи вже сучасною. Коли побачила вперше мюзикли Боба Фосса— у мене взагалі зірвало дах. І от з‘явилася шалена думка: я маю працювати в театрі десь на Бродвеї! Ось де реальне життя, – написала співачка.

Втім, потім у житті Злати Огнєвіч сталась важлива подія. За словами зірки, вона зустріла команду і залишилась в Україні.

Але до Америки все ж потрапила під час канадійсько-американського туру і після цього вже багато разів була можливість познайомитись з цією країною ближче. Гарна країна, великі можливості, масштаб в усьому і знана на увесь світ мальовнича природа, – поділилась артистка.

Злата зізнається, що була сама здивована тим, що більше не мріє та не хоче жити в США.

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Огнєвіч також пояснила, що вона багато подорожувала світом – понад 34 країни. Але саме ці мандрівки привели її до розуміння, що вона живе в класній країні.

В нас реально крута країна, культура, люди і цей особливий український вайб! Карпати— місце сили, унікальна енергетика. Там зі мною сталося багато одкровень. В Одесі, до речі, теж багато одкровень сталося (хто пам‘ятає "Холостячка‘21"), – зауважила знаменитість.

Огнєвіч додала, що останніми роками вона помічала розвиток та пробудження нації в Україні і це її дуже сильно радувало.

Ви колись зупинялися влітку вночі посеред дороги й дивилися на зоряне небо? Це— магія і вона в саме серце. І наше небо, воно— особливе. Все тут особливе, в Україні. Моє. Рідне, – розчулилась співачка.

Артистка пояснила, що саме вдома вона відчуває цілісність та гордість.

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Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповідала, що її досі переслідує божевільний маніяк.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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