Злата Огнєвіч зізналася, у яких стосунках зараз із Андрієм Задворним

Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, які стосунки у неї зараз із переможцем романтичного реаліті-шоу Андрієм Задворним та хто з інших учасників дзвонив їй

Злата Огнєвіч зізналася чи спілкується Андрієм Задворним

Особисте життя співачки Злати Огнєвіч опинилося під пильною увагою публіки після її участі у проекті "Холостячка". Наразі виконавиця каже, що її серце вільне, але от у соцмережах робить неоднозначні натяки на закоханість.

Шанувальників Огнєвіч почав хвилювати питання, чи не помирилася холостячка з переможцем реаліті-шоу Андрієм Задворним. Після проекту парі не вдалося надовго зберегти стосунки, але, як відомо, події в Україні зараз зблизили багатьох.

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Проте, як розповіла Злата у інтерв'ю Григорію Решетнику, Задворний жодного разу не зателефонував їй під час війни.

Звичайно ні, не дзвонив, – відповіла на запитання про Андрія Злата. – Війна не означає, що я повинна повернути у своє життя людину, яка зробила мені дуже боляче.

Виконавиця зізналася, що після пост-шоу проекту вони із Задворним не спілкувалися.

Я пам'ятаю, був Новий рік, була дуже крута вечірка. Я бачила, що Андрій сидів десь осторонь. Але я думаю, що ми вирішили всі під час пост-шоу. Зараз я можу сказати, що маю останній етап хворобливого розставання. Напевно, до кінця я не можу сказати, що вибачила, але я вже не відчуваю такого смутку, жалю та болю, як це було спочатку, – поділилася співачка.

Водночас, зараз Злату підтримують інші учасники проекту. Співачка дуже близько спілкується з фіналістом шоу Максом Тарапатою. За день до початку війни Злата була гостею на дні народження.

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Здзвонювалися з Максом Тарпатою, у нього якраз був 23 лютого день народження, і ми не святкували його якось голосно, не хотілося танцювати, веселитися. Після з холостяків дзвонив Дмитро Шевченко та Олег Плахотнюк, – розповіла співачка.

А поки що шанувальники чекають, коли ж у Огнєвіча з'явиться її захисник, адже співачку продовжує переслідувати божевільний, що робить це вже кілька років. Чоловіка досі не було притягнуто до відповідальності.