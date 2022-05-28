Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Злата Огнєвіч зізналася, у яких стосунках зараз із Андрієм Задворним

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 11:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, які стосунки у неї зараз із переможцем романтичного реаліті-шоу Андрієм Задворним та хто з інших учасників дзвонив їй
Злата Огнєвіч зізналася чи спілкується Андрієм Задворним
Злата Огнєвіч зізналася чи спілкується Андрієм Задворним

Особисте життя співачки Злати Огнєвіч опинилося під пильною увагою публіки після її участі у проекті "Холостячка". Наразі виконавиця каже, що її серце вільне, але от у соцмережах робить неоднозначні натяки на закоханість.

Шанувальників Огнєвіч почав хвилювати питання, чи не помирилася холостячка з переможцем реаліті-шоу Андрієм Задворним. Після проекту парі не вдалося надовго зберегти стосунки, але, як відомо, події в Україні зараз зблизили багатьох.

Реклама

Проте, як розповіла Злата у інтерв'ю Григорію Решетнику, Задворний жодного разу не зателефонував їй під час війни.

Звичайно ні, не дзвонив, – відповіла на запитання про Андрія Злата. – Війна не означає, що я повинна повернути у своє життя людину, яка зробила мені дуже боляче.

Виконавиця зізналася, що після пост-шоу проекту вони із Задворним не спілкувалися.

Я пам'ятаю, був Новий рік, була дуже крута вечірка. Я бачила, що Андрій сидів десь осторонь. Але я думаю, що ми вирішили всі під час пост-шоу. Зараз я можу сказати, що маю останній етап хворобливого розставання. Напевно, до кінця я не можу сказати, що вибачила, але я вже не відчуваю такого смутку, жалю та болю, як це було спочатку, – поділилася співачка.

Водночас, зараз Злату підтримують інші учасники проекту. Співачка дуже близько спілкується з фіналістом шоу Максом Тарапатою. За день до початку війни Злата була гостею на дні народження.

Реклама

Здзвонювалися з Максом Тарпатою, у нього якраз був 23 лютого день народження, і ми не святкували його якось голосно, не хотілося танцювати, веселитися. Після з холостяків дзвонив Дмитро Шевченко та Олег Плахотнюк, – розповіла співачка.

А поки що шанувальники чекають, коли ж у Огнєвіча з'явиться її захисник, адже співачку продовжує переслідувати божевільний, що робить це вже кілька років. Чоловіка досі не було притягнуто до відповідальності.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти