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Ані Лорак боїться називати прізвище "Путін"? Артистка нарешті відкрито заявила, що її рідні під обстрілами

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 19:27
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На шостий день війни скандальна співачка заговорила про вторгнення Росії в Україну
Ані Лорак на шостий день війни висловилася про вторгнення Росії в Україну
Ані Лорак на шостий день війни висловилася про вторгнення Росії в Україну / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка вже близько восьми років живе та працює у Росії, врешті-решт розповіла своїм фанатам, що в Україні точиться справжня війна. Артистка порушила мовчанку після критики Катерини Осадчої та Яни Бєляєвої і ще багатьох людей, які закликали зірку не мовчати.

У Instagram Ані Лорак виставила пост про війну Росії проти України. Але, як і минулого разу, вона знову нейтрально відгукнулась про українську трагедію.

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Артистка закликала зупинити війну, але так і не згадала, хто саме обстрілює мирне населення та наші міста. На жаль, Лорак не наважилася вимовити прізвище Путін. Також вона закрила коментарі до посту.

Мої брати та сестри! В Україні триває ВІЙНА! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше — діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як мільйони українців. Моє серце зараз з кожним із тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду нікому не потрібну війну!" — написала артистка та додала фото діточок у бомбосховищі.

Раніше Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні, однак також не назвала ім'я злочинця.

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Також Віра Брежнєва вимагала зупинити війну в Україні: "Страшно, що такий пі**ець зараз відбувається".

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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