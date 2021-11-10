Злате Огневич сделал массаж симпатичный бородач: Возрождаюсь у него на столе (видео)

Главная героиня шоу "Холостячка" активно показывает в соцсетях свою жизнь. Досуг и рабочие моменты – почти все видят ее поклонники или же недоброжелатели

Злата Огневич поделилась кадром с массажа. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На этот раз Злата Огневич, которая на днях отреагировала на хейт в Сети, поделилась с фолловерами кадрами с массажа. В Instastories исполнительница опубликовала видео и заявила, что ее массажист "бог" своего дела.

Юра – это бог массажа! Каждый раз я заново возрождаюсь, – написала Злата.

Огневич на массаже. Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

На ролике звезда лежит на массажном столе с распущенными волосами и укрыта простыней. Вероятно, девушка была обнажена, все таки это массаж.

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Конечно же, Огневич показала и самого специалиста Юрия, который массировал ноги артистки. Мужчина выглядит достаточно брутально: густая борода, татуировки и мощная структура тела. На видео он улыбается и выполняет свою работу.

Также певица не забыла отметить его в Instastories. В отзывах, которые размещены на аккаунте массажиста, пишут, что он мастер своего ремесла и рекомендуют его всем.

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Вероятно, Злата не впервые посетила Юрия. В тех же отзывах есть ее видео, опубликованное 4 недели назад.

Волшебный Юра делает волшебный массаж. Рекомендую лично, – писала певица.

Злата Огневич на сеансе у массажиста. Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

Напомним, недавно артистка поделилась, что в детстве она сталкивалась с проявлением расизма – ее травили одноклассники из-за внешности . По словам Огневич, она внешне всегда отличалась от своих сверстников.

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