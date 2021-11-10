Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!

Безос vs Ди Каприо

Игра в кальмара 2

Новый Холостяк

Ротару и Крым

Шоу "Маска". Сезон 2

Хайек и призраки
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злате Огневич сделал массаж симпатичный бородач: Возрождаюсь у него на столе (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 15:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главная героиня шоу "Холостячка" активно показывает в соцсетях свою жизнь. Досуг и рабочие моменты – почти все видят ее поклонники или же недоброжелатели
Злата Огневич поделилась кадром с массажа.
Злата Огневич поделилась кадром с массажа. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На этот раз Злата Огневич, которая на днях отреагировала на хейт в Сети, поделилась с фолловерами кадрами с массажа. В Instastories исполнительница опубликовала видео и заявила, что ее массажист "бог" своего дела.

Юра – это бог массажа! Каждый раз я заново возрождаюсь, – написала Злата.

Огневич на массаже. Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

На ролике звезда лежит на массажном столе с распущенными волосами и укрыта простыней. Вероятно, девушка была обнажена, все таки это массаж.

Реклама

Конечно же, Огневич показала и самого специалиста Юрия, который массировал ноги артистки. Мужчина выглядит достаточно брутально: густая борода, татуировки и мощная структура тела. На видео он улыбается и выполняет свою работу.

Также певица не забыла отметить его в Instastories. В отзывах, которые размещены на аккаунте массажиста, пишут, что он мастер своего ремесла и рекомендуют его всем.

Реклама

Вероятно, Злата не впервые посетила Юрия. В тех же отзывах есть ее видео, опубликованное 4 недели назад.

Волшебный Юра делает волшебный массаж. Рекомендую лично, – писала певица.

Злата Огневич на сеансе у массажиста. Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

Напомним, недавно артистка поделилась, что в детстве она сталкивалась с проявлением расизма – ее травили одноклассники из-за внешности . По словам Огневич, она внешне всегда отличалась от своих сверстников.

Больше новостей о певице:

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять