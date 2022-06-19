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Зірка серіалу Школа Ліза Василенко вибачилась перед українцями за свою зраду: "Я готова нести покарання"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 16:04
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У 2021 році Ліза Василенко поїхала будувати кар'єру до Росії. Зараз блогерка жаліє за свої вчинки
Ліза Василенко пошкодувала про сказані слова про Україну
Ліза Василенко пошкодувала про сказані слова про Україну / Фото: Скріншот із відео

Торік уродженка Дніпра Ліза Василенко переїхала до Москви. Тоді ж вона дала інтерв'ю YouTube-каналу "Пушка", де заявила, що "краще здохнути у Росії, ніж в Україні". Після цих слів дівчина опинилася в базі "Миротворця" за участь в інформаційних провокаціях країни-агресорки проти України.

Скріншот "Миротворець"

Після початку повномашстабної війни РФ проти України артистка усвідомила – вона зробила велику помилку. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Василенко пояснила, що не правильно тоді висловилась, і це погано обернулось проти неї. Але Ліза не виправдовується, вона готова нести відповідальність за сказане.

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Мені соромно, я понесла певний хейт. Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Усю суть тієї фрази я зрозуміла лише тоді, коли почалось це (війна, – Ред.). Я прошу вибачення, соромно дуже і шкода. Мої пріоритети дуже змінилися. Я вже інша Ліза, не та, що була рік тому, а з іншими думками, поняттями. Ми всі робимо помилки, але я готова нести покарання, якщо це буде потрібно, – заявила блогерка.

Скріншот YouTube-канал

Ліза Василенко також пояснила, що будучи у РФ після 24 лютого, вона ходила на антивоєнні мітинги звідки постила відео в Instagram, щоб її фоловери бачили, що відбувається.

Я відмовилася від усього, грошей, реклами у РФ. Для мене все зникло, як почалася війна. Ніколи більше, – запевнила артистка.

Згодом Ліза Василенко вирішила вилетіти з Росії до Туреччини. Вона пригадує, що з собою взяла близько 8 тисяч доларів.

Ба більше, Василенко зізналась Раміні, що вона створила OnlyFans (сервіс, де люди надають ексклюзивний й різний контент за платну підписку, – Ред). Там дівчина заробляє гроші. Деякі кошти зі свого заробітку вона відправляє на волонтерство.

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Батьки блогерки перебувають у Дніпрі. За словами, Лізи вони поки не планують нікуди їхати й "до останнього будуть в Україні". Сама ж артистка встигла вже пожити у Франції та Іспанії, а араз перебуває у Чехії.

Раніше ми писали про те, як команда Ксенії Собчак зганьбилась через зірку "Школи" Лізу Василенко.

Нещодавно Раміна Есхакзай підняла питання мови через що натрапила на хейт.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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