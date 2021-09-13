18-річна дочка Бельмондо зворушила Мережу архівними фото з батьком

6 вересня пішов з життя легендарний Жан-Поль Бельмондо. Сім'я і близькі актора вшанували його пам'ять публікаціями в соцмережах, але молодша дочка актора до вчорашнього дня зберігала мовчання

Покійний Жан-Поль Бельмондо і його молодша дочка Стелла Єва Бельмондо / Фото: instagram.com/stellabelmondo, instagram.com/jeanpaulbelmondo_

18-річна Стелла, яка народилася, коли Жан-Полю Бельмондо було 70 років, зворушила шанувальників фотографією зі своїм батьком. На знімку дівчинка зображена, будучи ще зовсім маленькою, під час відпочинку.

Кадром Стелла Бельмондо поділилася у своєму Instagram-акаунті. Дівчина залишила короткий підпис у вигляді емоджі "серця", а сама публікація була зроблена в сьомий день зо дня смерті Бельмондо.

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Жан-Поль Бельмондо і його молодша дочка Стелла / Фото: instagram.com/stellabelmondo

Що відомо про молодшу доньку Жан-Поля Бельмондо?

Стелла Бельмондо народилася у 2003 році в шлюбі Жан-Поля Бельмондо з манекенницею і балериною Натті Тардівель. Для актора це був другий шлюб.

Знайомство Жан-Поля і Натті відбулося ще в 1989 році – вони зустрілися в парку, коли вигулювали своїх однакових улюбленців – йоркширських тер'єрів. Перш ніж зіграти весілля у 2002 році, Натті й Жан-Поль Бельмондо прожили разом 13 років.

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Шлюб з Натті Тардівель і народження Стелли зіграли в житті актора надзвичайно важливе значення. Крім радості від того, що він став батьком у свої 70, Бельмондо тоді переживав смерть своєї дочки від попереднього шлюбу – Патриція загинула під час пожежі в 1994 році.

Саме завдяки Натті Тардівель Бельмондо "встав на ноги". А Стелла, за словами актора, стала для нього "найкращим даром на старості".

Попри це, Бельмондо і Натті Тардівель розлучилися у 2008 році.

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Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня.

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