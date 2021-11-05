ABBA повернулася із першим за 40 років альбомом. Слухаємо нові пісні легендарного гурту

Культовий шведський квартет презентував новий альбом Voyage. Він стане останнім в історії гурту

ABBA представила альбом Voyage / Фото: Instagram

Шанувальники ABBA з нетерпінням чекали повернення гурту, адже випустити нові пісні колектив обіцяв ще в 2018 році, але тоді щось пішло не так.

На початку вересня квартет уже презентував дві нові пісні. Але тепер шанувальники культового гурту можуть почути усі пісні з такого довгоочікуваного альбому . Про це сказано на офіційному сайті квартету.

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До речі, 2022 року відбудеться концерт ABBA на підтримку альбому. Він пройде на арені в Олімпійському парку Лондона, яку спеціально для нього збудували.

На велику сцену легендарний колектив повертається у повному складі, щоправда, віртуально. Замість музикантів виступатимуть їхні голограми – такими виконавці були у розпал своєї кар'єри. Живий буде лише голос.

Зазначається , що альбом Voyage та концерти у 2022 році стануть останньою роботою гурту.

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