Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? ⚽ Минай - Динамо: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Агутін підставив забороненого в Україні друга-актора, який привіз йому футболку з Києва

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 10:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський актор Оскар Кучера потрапив у скандал через подарунок для друга-музиканта Леоніда Агутіна. Артист приїхав до Києва, незважаючи на заборону української влади
/ Фото: Facebook

Леонід Агутін, який розкритикував молоду російську виконавицю , ненароком підставив свого друга актора Оскара Кучеру. Співак поспішив похвалитися подарунком , який Кучера привіз йому з Києва

Агутін опублікував фото у новій дизайнерській футболці та подякував другу за такий українських презент . Однак у ту ж мить же постало питання, як артист потрапив до Києва, адже Кучері в'їзд в Україну заборонено .

Реклама

Відомо, що Кучера потрапив до списку заборонених акторів у червні цього року , а строк обмежень триває мінімум три роки . Таким чином артист порушив українське законодавство , приїхавши через півроку поле введення санкцій.

Фото – Facebook

У відповідь на публікацію Кучера лише посміявся, а от уважні коментатори нагадали артисту про чинні обмеження – "Начебто заборона на в'їзд в Україну".

Фото – Facebook

Чому Оскару Кучері заборонили в'їзд до України?

У Державній прикордонній службі повідомили про те, що Оскара Кучеру внесли до список заборонених російських зірок через активні гастролей в окупованому Криму .

Реклама

На момент запровадження заборони Кучера приїхав до України з видом на проживання та встиг виступити з гастролями у кількох українських містах. Однак, у прикордонній службі направили прохання до міграційне відомство , щоб посвідку на проживання у актора забрали.

Більше новин про зірок:

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти