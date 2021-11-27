Агутін підставив забороненого в Україні друга-актора, який привіз йому футболку з Києва

Російський актор Оскар Кучера потрапив у скандал через подарунок для друга-музиканта Леоніда Агутіна. Артист приїхав до Києва, незважаючи на заборону української влади

/ Фото: Facebook

Леонід Агутін, який розкритикував молоду російську виконавицю , ненароком підставив свого друга актора Оскара Кучеру. Співак поспішив похвалитися подарунком , який Кучера привіз йому з Києва

Агутін опублікував фото у новій дизайнерській футболці та подякував другу за такий українських презент . Однак у ту ж мить же постало питання, як артист потрапив до Києва, адже Кучері в'їзд в Україну заборонено .

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Відомо, що Кучера потрапив до списку заборонених акторів у червні цього року , а строк обмежень триває мінімум три роки . Таким чином артист порушив українське законодавство , приїхавши через півроку поле введення санкцій.

Фото – Facebook

У відповідь на публікацію Кучера лише посміявся, а от уважні коментатори нагадали артисту про чинні обмеження – "Начебто заборона на в'їзд в Україну".

Фото – Facebook

Чому Оскару Кучері заборонили в'їзд до України?

У Державній прикордонній службі повідомили про те, що Оскара Кучеру внесли до список заборонених російських зірок через активні гастролей в окупованому Криму .

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На момент запровадження заборони Кучера приїхав до України з видом на проживання та встиг виступити з гастролями у кількох українських містах. Однак, у прикордонній службі направили прохання до міграційне відомство , щоб посвідку на проживання у актора забрали.

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