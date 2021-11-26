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Джонні Депп отримає 10 млн доларів за те, що його "вигнали" з Фантастичних звірів

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 17:28
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Відомий актор отримає багатомільйонний гонорар за роль у сиквелі "Фантастичні звірі", хоча на знімальному майданчику він був лише один день
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда"
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда" / Фото: Imdb.com

Джонні Депп, про скандальні стосунки якого випустять документальний фільм, отримає свою зарплату в 10 мільйонів доларів за роботу над "Фантастичними звірами 3", незважаючи на те, що його звільнили після одного знімального дня.

У новому продовженні "Фантастичних звірів" сцену з 57-річним голлівудським актором було вирізано Warner Bros. після того, як він програв позов про наклеп проти видання The Sun. В одній із статей вони стверджували, що Джонні "бив свою дружину" – американку Ембер Герд. Деппу не сподобалося звинувачення і він вирішив розібратися з редакцією в суді.

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The Hollywood Reporter повідомляє, що Депп, як і раніше, отримає гонорар за роль чарівника Геллерта Гріндельвальда. Незважаючи на те, що йому сказали про виключення із франшизи одразу після винесення вироку.

Джонні Депп після виключення з акторського каста все одно отримає гонорар
Джонні Депп після виключення з акторського каста все одно отримає гонорар / Фото: Getty Images

Відомо, що в контракті зірки "Піратів Карибського моря" був спеціальний пункт щодо гонорару. Там сказано, що йому мають заплатити у повному обсязі незалежно від будь-яких ситуацій, навіть якщо випуск фільму повністю скасують.

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Зйомки фільму відклали до 15 липня 2022 року через пандемію коронавірусу. Спочатку прем'єра була запланована восени цього року.


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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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