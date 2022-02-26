Андрій Макаревич розповів, що план Путіна розколоти українців провалився

Андрій Макаревич продовжує підтримувати українців

/ Фото: AFP, скріншот

Весь світ стежить, як Україна виборює свою свободу і дає відсіч Росії. Лідер "Машины времени" не раз озвучував свою позицію та підтримував нашу країну, він продовжує це робити далі. У себе у Facebook Макаревич опублікував нову посаду.

Путін мріяв розколоти Україну. Він її об'єднав, – написав Андрій Макаревич.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич записав відео та звернувся до російської влади, щоб ті припинили війну в Україні.

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Додамо, українські знаменитості у соцмережах просять російських зірок говорити правду про те, що відбувається в Україні. Потап і Макс Барських різко відповіли Миколі Баскову, які підтримали вторгнення Росії в Україну.