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Андрей Макаревич рассказал, что план Путина расколоть украинцев провалился

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 14:30
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Андрей Макаревич продолжает поддерживать украинцев
/ Фото: AFP, скриншот

Весь мир следит, как Украина борется за свою свободу и дает отпор России. Лидер "Машины времени" не раз озвучивал свою позицию и поддерживал нашу страну, он продолжает это делать дальше. У себя в Facebook Макаревич опубликовал новый пост.

Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил, – написал Андрей Макаревич

Скриншот: Facebook

Напомним, ранее Андрей Макаревич записал видео и обратился к российским властям, чтобы те прекратили войну в Украине.

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Добавим, украинские знаменитости в соцсетях просят российских звезд говорить правду о происходящем в Украине. Потап и Макс Барских резко ответили Николаю Баскову, которые поддержал вторжении России в Украину.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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