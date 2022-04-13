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Макаревич знову засудив російський режим: "Якби не ця історія з Україною, я був би абсолютно щасливим"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 13:29
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Лідер групи "Машина времени" дав відверте інтерв'ю, де вкотре наголосив на абсурдності російської війни проти України
Війна Росії проти України - великий біль для артиста
Війна Росії проти України - великий біль для артиста / Фото: открытые источники

Нещодавно музикант Андрій Макаревич в інтерв'ю ізраїльському виданню "Вести" зізнався, що перестав спілкуватися з другом дитинства, оскільки той схвалив війну Росії проти України. Цей злочин РФ і не дає артисту почуватися щасливим.

Раніше 68-річний Андрій Макаревич знову став батьком. З молодою дружиною та сином вони живуть тепер в Ізраїлі. Фронтмен гурту "Машина времени" не залишився в країні, яка бомбардує мирні українські міста.

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Але поки що він не почувається ізраїльтянином:

Поки що мені дуже заважає слабке володіння мовою. Я пізно почав її вивчати. Взявся б я років двадцять тому, я вже легко й вільно говорив би. А це дуже важлива, можливо, навіть перша річ для вивчення країни.

Андрій Макаревич

Війна Росії стала тим болем для артиста, з яким доводиться справлятися щодня:

Якби не ця історія з Україною, я був би абсолютно щасливим. Це сильно затьмарює існування.

Нагадаємо, Андрій Макаревич категорично засуджує російське вторгнення в Україну і з перших днів закликає до розуму влади.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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