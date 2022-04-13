Макаревич знову засудив російський режим: "Якби не ця історія з Україною, я був би абсолютно щасливим"

Лідер групи "Машина времени" дав відверте інтерв'ю, де вкотре наголосив на абсурдності російської війни проти України

Війна Росії проти України - великий біль для артиста / Фото: открытые источники

Нещодавно музикант Андрій Макаревич в інтерв'ю ізраїльському виданню "Вести" зізнався, що перестав спілкуватися з другом дитинства, оскільки той схвалив війну Росії проти України. Цей злочин РФ і не дає артисту почуватися щасливим.

Раніше 68-річний Андрій Макаревич знову став батьком. З молодою дружиною та сином вони живуть тепер в Ізраїлі. Фронтмен гурту "Машина времени" не залишився в країні, яка бомбардує мирні українські міста.

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Але поки що він не почувається ізраїльтянином:

Поки що мені дуже заважає слабке володіння мовою. Я пізно почав її вивчати. Взявся б я років двадцять тому, я вже легко й вільно говорив би. А це дуже важлива, можливо, навіть перша річ для вивчення країни.

Андрій Макаревич

Війна Росії стала тим болем для артиста, з яким доводиться справлятися щодня:

Якби не ця історія з Україною, я був би абсолютно щасливим. Це сильно затьмарює існування.

Нагадаємо, Андрій Макаревич категорично засуджує російське вторгнення в Україну і з перших днів закликає до розуму влади.

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